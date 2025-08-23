BAŞARILI MUHABİR EVLENDİ

Muhabirlik yaptığı dönemde ekşi sözlük başta olmak üzere bir çok mecrada adına sayfalar açılan başarılı muhabirimiz için anketlerde yapılmıştı.

İşte bir sosyal medyada adına açılan bir ankette anketi açan kişi favorisinin Çağla Pekgüleç olduğunu söylemiş.

Çağla Pekgüleç, Gonca Ukşul, Ceren Kaya. En sevdiğiniz sosyal medya muhabiri hangisi?

Sosyal medyada sokak röportajları ile bir şekilde ünlenmiş olan muhabirlerden en beğendiğiniz hangisi? Benim favorim Çağla Pekgüleç demiş anketi yapan kişi.

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’in 6 Şubat 2008 Tarihinde Yayın Hayatına Geçirmiş Olduğu İstanbul Times Gazetesi ve Tv ‘de yayınlanan röportajları ve haberleri ile milyonlarca kişi tarafından izlenen Çağla Pekgüleç 22 Ağustos 2025 tarihinde Avcılar Koru Garden Wedding’te yapılan düğün ile Ozan Canpolat ile dünya evine girdi.

ÇAĞLA PEKGÜLEÇ ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Henüz lise son sınıfta genç bir kız iken hocamın beni Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ile tanıştırması hayatımın dönüm noktalarımdan birisi oldu.

Muhabirlik ve medya adına hiçbir bilgim yok iken Hüseyin bey hızlandırılmış bir eğitim ile bana çok değeri bir marka olan İstanbul Times Mikrofonunu bana verip sana güveniyorum, sen çok güzel bir muhabir ve gazeteci olursun diyerek bana cesaret verdi.

Bunun üzerine bir çok meslek eğitimlerine katılarak kendimi geliştirdim.

Sayın Hüseyin Çetiner’in referansı ile yıllar önce başka bir sektöre geçiş yapmış olsam da İstanbul Times ailesi ve Hüseyin Çetiner ile iletişimim hep devam etti. Bana verdiği desteklerden dolayı her daim kendisine şükran borçlu olduğum Hüseyin Çetiner’in yoğun gündemine rağmen düğünümüze katılıp mutluluk dilemesi beni ve eşimi çok memnun ve mutlu etti şeklinde konuştu. Bu arada düğünümüze katılan herkese Pekgüleç ve Canpolat aileleri adına herkese teşekkür ederim“ dedi.

Çağla Pekgüleç’ in düğününde annesi Nehir, İkizi Burçak ve erkek kardeşi Güney’e kapıda misafirlerini teker teker karşıladılar.

Bizlerde İstanbul Times ailesi olarak Çağla ve Ozan’a bir ömür boyu mutluluk dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)