Muhtarların aldıkları ödeneğin, mahalle ve köylerde yürütülen birçok temel hizmet için kullanıldığını ifade eden Aykut, “Yanmayan sokak lambalarından kaldırım sorunlarına, ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinden muhtarlık hizmet binasının elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon faturalarına kadar pek çok gider bu ödenekle karşılanmaktadır” dedi.

Muhtarların özel araç, şoför ya da koruma gibi imkânlara sahip olmadığını hatırlatan Aykut, tüm hizmetlerin yalnızca alınan ödenek ve kişisel fedakârlıklarla yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca muhtarların nikâh, düğün ve benzeri davetlere katıldıklarında, muhtarlık makamının onuruna yakışır şekilde hediye götürme sorumluluğu taşıdıklarını da dile getirdi.

Muhtarlık görevinin asgari ücret düzeyinde değerlendirilerek küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Aykut, “Muhtarlarımızın büyük bir kısmı bu görevi maddi beklentiyle değil, gönülden halkına hizmet etmek için üstlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanları ve milletvekillerinin maaşlarının kamuoyunda tartışma konusu edilmediğini, buna karşın muhtar ödeneklerinin sürekli hedef gösterildiğini söyleyen Aykut, bu yaklaşımın haksız ve bilinçsizce olduğunu belirtti.

Muhtarlığın, Türkiye Cumhuriyeti’nin yerli ve milli, siyasallaşmamış tek kurumu olduğuna dikkat çeken Aykut, “Muhtarlar herhangi bir iktidarın ya da muhalefetin temsilcisi değildir. Muhtarların tek lideri halktır. Halkın oylarıyla seçilen bu makamın küçümsenmesini ve değersizleştirilmesini şiddetle kınıyorum” dedi.

Asgari ücret artışlarıyla birlikte yapılan “muhtar maaşlarına zam geldi” şeklindeki haberleri de eleştiren Aykut, bu tür paylaşımların kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Aykut açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Muhtarlık görevi şerefli, onurlu ve son derece önemli bir kamu görevidir.

Değeri parayla ölçülemez. Kamuoyunun bu konuda doğru ve bilinçli şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir.”

