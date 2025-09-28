ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY NİKAHI KIYDI….

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy’un kıydığı nikahın şahitleri gelinin amcası yazar şair Ömer Erdem,Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya , MHP İlçe başkanı Habip Kapıcıoğlu,İstanbul Mardin Dernek Başkanı ve Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) Başkanı iş insanı Dilman Kaya, Konya Bokzır Dernek adına Yavuz Şen, Gelinin arkadaşı Elif Güler, damadın arkadaşı Fırat Bilge Dilekçi’den oluşan şahitlerin tamamı genç çiftlere mutluluk diledi.

Nikahı kıyan belediye başkanı Ömer Arısoy Erdem ve Biçer ailelerinin evlatlarının nikahını kıymaktan memnun ve mutlu olduğunu ifade ederek önce gelin Şevval’e o meşhur soruyu sordu.

Kendi rızan ve arzun ile Alperen Biçer ile evlenmek istiyor musun sorusunu sordu evet cevabını aldıktan sonra bu sefer aynı soruyu damada sordu.

Damatta ve kalabalık nikah şahitleri de teker teker evet şahidiz deyince nikah akdi gerçekleşmiş oldu.

Başkan Arısoy evlilik cüzdanını genç çiftlere takdim etmek üzere gelinin amcası yazar şair Ömer Erdem’e verdi.

Ömer Erdem bu jestinde dolayı Arısoy’a teşekkür ederek başkan benim içim sadece sıradan bir belediye başkanı değil aynı zamanda iyi bir kültür adamı olduğunu vurgulamak isterim dedikten sonra genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını yeğenim Şevvalciğime vereceğim deyip kendisine takdim etti.

GELİNİN BABASI HÜSEYİN ERDEM HER İKİ AİLE ADINA GAZETEMİZE DUYGUSAL BİR KONUŞMA YAPTI….

Bir baba için kızını gelin yapmak hiç kolay değilmiş. Ben Alperen’de artık bizim evladımız oldu diye mutlu oluyorum. Yoğun gündemine rağmen biricik kızımın nikahını kıyan Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy başta olmak üzere Elazığ ve Konya’dan gelen akrabalarımız başta olmak üzere Zeytinburnu ilçesindeki vakıf başkanlarımız, Dernek başkanlarımız, iş ve bürokrasi dünyasındaki arkadaş dostlarımıza her iki aile olarak mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim şeklinde konuştu…

