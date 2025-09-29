Sosyal sorumluluk anlayışıyla yürütülen proje, ilçede yaşayan sosyal güvencesi olmayan, okuma yazma bilmeyen veya sadece ilkokul mezunu annelere ve çocuklarına sanat yoluyla destek olmayı hedefliyor.

Programın ilk aşaması, Esenyurt Belediyesi’nin önceki hizmet binasında düzenlendi. Eğitim süreci, çocuklar ve annelerin “müze nedir?”, “ne işe yarar?” gibi temel kavramlar üzerine düşünmesini sağlayan saha çalışması ile başladı. Bu kapsamda, katılımcı aileler atölye çalışmalarıyla kendi müze fikirlerini geliştirerek hem yaratıcılıklarını ortaya koydu hem de sanatsal ifade biçimleriyle tanışma fırsatı buldu.

Program sanat eğitiminde fırsat eşitliği artırmayı amaçlıyor!

Sanat eğitiminde fırsat eşitliğini artırmayı amaçlayan bu projeyle, çocukların sanatsal gelişimi desteklenirken, annelerin de sosyal yaşama aktif katılımı teşvik ediliyor. Proje, özellikle sosyal dezavantajlı grupların kültürel faaliyetlere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Program iki aşamalı olarak uygulanıyor

İki aşamalı olarak planlanan programın ikinci aşamasında ise katılımcılar, İstanbul Modern’i ziyaret ederek müze deneyimi yaşayacak. Müze gezisinin ardından, İstanbul Modern’in atölye alanında anneler ve çocuklar birlikte sanat üretimi gerçekleştirerek eğitim programını tamamlayacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)