ATEŞCAN İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI DURSUN AYDOĞDU GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Ateşcan İnşaat olarak köklü bir inşaat tecrübemiz var. Bu tecrübemizi Ciddi bir dönüşüme ihtiyacı olan Zeytinburnu’ muz için kullanıyoruz.

Bizim için en önemli şey hak sahiplerimize verdiğimiz sözümüzdür. Zeytinburnu ilçesinde yapılan konutların % 90’ı 199 Marmara depreminden önce yapıldığı için hepsinin ailen depreme dayanıklı konutlar haline getirilmesi gerekir.

Bütün halkımızın depreme dayanıklı olmayan eksi konutlar yerine depreme dirençli kaliteli ve yaşanabilir mekanlarda yaşamak onlarında hakkı diyoruz.

Kendi imkanlarımız oranında yeni ve depreme dayanıklı konutlar üreterek halkımızın daha sağlıklı binalarda ve dairelerde ikamet etmesine katkı sunduğumuz için kendimizi mesut ve mutu hissediyoruz.

Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden bir çok komşumuzun yaşadığı binalar 17 Ağustos1999’da yaşadığımız Büyük Marmara depreminden önce yapılmış ise onların depreme dayanıklı olmadığı genel bir kabul görüyor. Bunların bir an önce depreme dayanıklı konutlar haline getirmesi için çare aramalarını tavsiye ederim.

ADA BAZLI DÖNÜŞÜM İÇİN NE DERSİNİZ ?

Keşke komşularımız aşırı isteklerde bulunup Ada bazlı dönüşümü zora sokmasalar da ada bazlı daha planlı ve güzel konutlar yapılabilse.

Bakınız depreme dayanıklı olmayan 100 m2 lik bir yerde oturmaktansa emin olun depreme dayanıklı 80 m2 lik bir yerde oturmak her bakımdan daha akıllıca ve mantıklı bir tercih olsa gerek.

Zeytinburnu Belediyemiz ada bazlı bir dönüşüm olsun diye tam 10 sene bekledi Hatta Seyitnizam mahallesinde 22 dönüm yer rezerv alan yeri olarak ilan edildi.

Teknik sorunlar ve komşularımızın ada bazlı dönüşüme sıcak bakmamalarından dolayı Zeytinburnu belediyemiz ne kadar can’ı sağlıklı binalarda ikamet etmesini sağlarsak kârdır mantığı ile hareket ederek apartman bazlı dönüşümün önünü açtı.

İlçe belediyemizin plan notları ile yaptığı destekler ve devletimizin yarısı bizden teşviği ile Zeytinburnu’nun bir çok yeri şantiye gibi oldu.

Kaçak kat, hak sahiplerinin aşırı talepleri, maliklerin fark verecek imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı 1999 Marmara depreminden bu yana istenilen oranda bir dönüşüm olmadı.

Ancak Devletimizin dönüşümü hızlandırmak için yarısı bizden kampanyası ile daire başına 875 bin lira hibe vermesinden ve işteyenlere cazip krediler vermesi ile süreç oldukça hızlandı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK

Ömer başkan 2019’da belediye başkanı olunca ilk işi sadece kentsel dönüşüm müdürlüğü kurarak bu işe verdiğini ortaya koymuş oldu.

Benimde hayalim ve düşüncem keşke komşularımız bir araya gelip ada bazlı yerimiz var sizde gelin inşaat yapın teklifi ile gelse bizde daha sağlıklı konutlar yapabilsek çok memnun ve mutlu oluruz.

Yarısı bizden kampanyası 31.12.2026’da son bulacak. Binasının dönüşüme ihtiyacı olan halkımız bu tarihten önce müteahhitler ile anlaşırlarsa kendi menfaatlerinedir.

Dönüşüme girmek isteyen hak sahipleri iletişim bilgilerinden bize ulaşırlarsa beraber daha güzel bir Zeytinburnu için beraber çalışabilir.

İLETİŞİM İÇİN:

ATEŞCAN İNŞAAT -DURSUN AYDOĞDU

GSM : 0532- 334 08 90

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)