ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY BU NİKAHI KIYDIĞIM İÇİN MUTLUYUM DEDİ

Ramazan abi bizim dostumuz ve arkadaşımızdır. Kızı Merve’nin ve mesai arkadaşımızın Buğra Ayan’ın nikahını da kıymak bana nasip olmuştu.

Bugün de evlatları Ahmet Selçuk’un nikahını kıymaktan dolayı çok memnun ve mutluyum dedi.

Başkan Arısoy sözlerini Ahmet Selçuk’u biraz uğraştıracaktım ama sanatçımız söylediği Malatya Türküsü ile damadı benden kurtardı dedi.

Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Mustafa Yalçınkay’nın da içinde bulunduğu nikah şahitlerinin de evet demesi ile nikah akdi tamamlanmış oldu.

Başkan Arısoy evlilik cüzdanını Yalçınkaya’ya verdi. Yalçınkaya kısa bir konuşmadan sonra evlilik cüzdanını gelin Dilan Sapan’a takdim etti.

DAMADIN BABASI RAMZAN DALKILIÇ HER İKİ AİLE ADINA GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ…

“Evlatlarımızın nikahını kıyarak bizi onure eden Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’’a, Nikah şahidimiz olan Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanımız sayın Mustafa Yalçınkaya başta olmak üzere uzaktan yakından gelen akraba, dost ve arkadaşlarımıza ve nikah merasimi öncesi söylediği sevdim seni Malatyalı ürküsü ile nikah merasimimize renk katan sanatçı Ahmet Satılmış’ a teşekkür ederim”. Dedi.

İstanbul Times Medya Grubu olarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileriz.