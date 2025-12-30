2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, tek zarfla oy kullanma uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulama kapsamında;

1. Büyükşehir Belediye Başkanı

2. İlçe Belediye Başkanı

3. Belediye Meclis Üyesi

oy pusulaları ile muhtarlık oy pusulası aynı zarfa konulmuştur.

Ancak bir zarfa birden fazla muhtarlık oy pusulası konulması halinde oyun geçersiz sayılması, ciddi hak kayıplarına yol açmıştır. O dönemde Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak ilgili tüm kurumları defalarca uyarmamıza rağmen bu sorun giderilmemiştir.

Muhtar ve aza oyları tek zarfa konulurken, dört ayrı kurumun tek zarfa sığdırılması ciddi bir karmaşa yaratmıştır. Pek çok vatandaş, muhtarlık oyunun ayrı zarfla kullanılacağını düşündüğü için muhtarlık oyunu kullanamamıştır.

Bugün 2019 yerel seçimlerinin tartışmalı sonuçları muhtarlık kurumuna fatura edilmeye çalışılmaktadır. Oysa asıl sorun, seçim sistemindeki eksikliklerdir.

Ayrıca 5490 sayılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi konusunda da defalarca uyarıda bulunmamıza rağmen, muhtarların süreç dışı bırakılması büyük bir hata olmuştur.

Noter vekâletleriyle vatandaşların toplu şekilde adres kayıtlarının taşınması engellenememiş, mahalleye giren çıkan seçmeni muhtarlar bilmediği için müdahale edememiştir.

Eğer adres değişiklikleri sonrasında muhtarlar bilgilendirilmiş olsaydı, oy taşıma bu kadar kolay gerçekleşemezdi.

Tüm bu sorunların çözümü için siyasi partilere ve TBMM’ye defalarca dilekçe vermemize rağmen, seçim kanunlarında muhtarlık kurumuna ilişkin hiçbir düzenleme yapılmadığını üzülerek görmekteyiz.

TÜM MUHTARLAR SENDİKASI OLARAK TALEBİMİZDİR:

1. Muhtar adayları, belediye başkanı ve milletvekili adayları gibi, seçim öncesinde Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak adaylık onayı almalıdır.

2. Yüksek Seçim Kurulu tarafından birleşik muhtarlık oy pusulası bastırılmalı, böylece oy kullanma sürecindeki karmaşa sona erdirilmelidir.

Bu düzenlemeler hayata geçirilmeden, muhtarlık seçimlerinin sağlıklı ve adil şekilde yapılması mümkün değildir.

Tüm Muhtar Sendikası Yönetim kurulu olarak iç işleri Bakanlığı’na dilekçe gönderdik..

Kamuoyuna ve yetkililere saygıyla duyurulur.

Selami AYKUT - TÜM-MUHTAR-SEN Genel Başkanı

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)