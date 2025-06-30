Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil" demesi ise takdir toplamıştı. Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay ise İbrahim Çelikkol’un hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Akay, “Bu aralar talihsizlikler, değerli oyuncumuz İbrahim Çelikkol’un peşini bırakmıyor. Çelikkol, bağırsak düğümlenmesi nedeni ile özel bir hastanede tedavi görüyor. Acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Osman Sınav'ın çektiği ve 2008 yılında Show TV'de yayımlanan Pars: Narkoterör dizisinde "Başkomiser Şamil Baturay" rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım atan İbrahim Çelikkol, Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011-2012 yılları arasında Star TV'de yayımlanan İffet adlı dizide başrolde "Cemil" karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2012'de gösterime giren sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Reaksiyon dizisinde bordo bereli "Yüzbaşı Oğuz Ayaz" karakterini canlandırdı.

Ayrıca bu karakter için gerçek bordo bereli astsubaylardan çok gerçekçi bir özel eğitim aldı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Kördüğüm dizisinde "Ali Nejat" karakterini canlandırdı. Son olarak, 2018-2022 yılları arasında atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide "Hakan Gümüşoğlu" karakterini canlandırdı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)