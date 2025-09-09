ORTAM NEZİH KONUKLAR DEĞERLİ…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İBB Medya A.Ş yönetim kurulu başkanı Murat Ongun başta olmak üzere bir çok CHP’li belediye başkanının tutsak olması nikahın yapıldığı mekanda üzüntüye sebep olsa da gülmek devrimci bir eylemdir sözü gereği katılımcıların genç çiftlerin nikahında gülümsemelerini buna yormak gerekir. Her iki başkan sayın Ongun’un Helin ve Gökhan’a mutluluklar diledikleri ifade edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Merve Saraç

Helin ve Gökhan’ın mutlu günlerinde yanlarında olamadıkları için üzgün olduklarını ancak bunca yapılan yanlışa rağmen gençlerimizin evlenip mutlu olmaları ancak bizi mutlu eder düşüncelerini sık sık ifade ediyorlar.

HELİN VE GÖKHAN GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİLER

Öncelikle bir an önce ülkemizde yaşanan hukuksuzlukların son bulmasını herkes adına temenni ediyoruz. Keşke İBB Başkanımız ve Beylikdüzü belediye başkanlarımızda hukuksuz bir şekilde özgürlüklerinden yoksun bırakılmayıp aramızda olmasını çok isterdik. Ancak Hayatta her şey mümkün hepimiz yaşama umutla bakmalıyız.

Bütün siyasi tutukluların bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını dileriz. Başta her iki ailemizin yakınları olmak üzere İBB’ den ve Haber Türk’te beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmamalarından dolayı çok mutlu ve memnun olduk” dediler.

GAZETEMİZİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER’DE ŞUNLARI SÖYLEDİ …

Yoğun programlarımız olmasına rağmen genç meslektaşlarımız Helin ve Gökhan’ın en mutlu gülerinde mutlaka yanlarında olmam gerektiğine inandığım için eşim ve küçük kızım ile nikah merasimlerine memnuniyetle katıldık. Burada bir kez genç ve gelecek vaad eden meslektaşlarımız Helin ve Gökhan’a bir kez daha ömür boyu mutluklar dilerim şeklinde konuştu.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)