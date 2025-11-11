ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ 2019-2025 DÖNEMİNDE 5.278 ADET ÇINAR AĞACI DİKİLDİ…

Yağmurlu bir hava yapılan ağaç dikiminden önce Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu günün önem ve anlamına binaen bir konuşma yaparak yeşil vatanın geleceği için ağaç dikiminin öneminden bahsederek herkesin ormanların korunmasından gerekli dikkatin gösterilmesini talep ettiler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

2019 YII 11 Kasım’dan bugüne kadar 5.278 çınar fidanı toprak ile buluşturuldu.

2025 Yıllı 11 Kasım günü de 10 adet çınar fidanı toprak ile buluşturulduktan sonra toplam dikilen ağaç sayısı 5.288 oldu.

İŞTE YILLARA GÖRE ZEYTİNBURNU’NDA DİKİLEN AĞAÇ SAYILARI ŞU ŞEKİLDE OLDU

• 2019: 1.214

• 2020: 292

• 2021: 2.076 (en yüksek yıllık dikim)

• 2022: 484

• 2023: 453

• 2024: 618

• 2025 (10 Kasım itibarıyla): 141

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)