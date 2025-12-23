Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi, yardıma muhtaç sokak hayvanlarına yönelik tedavi, kısırlaştırma ve ortopedik operasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bakım evi bünyesinde veteriner hekimler tarafından yürütülen hizmetlerle, sokak hayvanlarının sağlık süreçleri takip edilerek gerekli müdahaleler gerçekleştiriliyor.



Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden paylaşılan bilgilere göre, geçen yıl bin 300 olan kısırlaştırma sayısı bu yıl 2 bin100’e ulaştı. Yılbaşından bu yana tedavi edilen hayvan sayısı 7 bin 732’ye yükselirken, 95 kırık operasyonu yapıldı. Ayrıca 85 hayvanın sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuştuğu belirtildi.



Bilgi ve destek için iletişim



Zeytinburnu Belediyesi, yardım, destek ve bilgi almak isteyen vatandaşların poliklinik saatleri içerisinde (0212) 413 11 82 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabileceğini bildirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)