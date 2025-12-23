Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri tarafından her ay düzenlenen “Gençlerle Baş Başa Sohbetleri” programının bu ayki konuğu, Balat’ın simge dükkânlarından birinde akide şekeri kültürünü yaşatan kültür emekçisi Savaş Corut oldu. Çocukları ve gençleri kitapların dünyasına misafir eden, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunan Bilgi Evleri, bu ay da verimli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı.

“Selam vermek, toplumun şifresidir”



Söyleşide güzel davranışların önemine dikkat çeken Savaş Corut, selamlaşmanın toplumsal ilişkilerdeki yerine vurgu yaparak, selam vermenin karşılıklı saygıyı ve güven duygusunu güçlendirdiğini ifade etti. Corut, bu güzel alışkanlığın önce aile içinde başlaması gerektiğini belirtti.



Akide şekerinin kökeni: “Anlaşma şekeri”



Zamana direnen bir geleneğin bugünlere nasıl taşındığını çocuklarla paylaşan Corut, akide şekerinin kökenine dair dikkat çekici bilgiler verdi. “Akid” kelimesinin Arapçada “anlaşmak” anlamına geldiğini söyleyen Corut, akide şekerinin de “anlaşma şekeri” anlamını taşıdığını aktardı. Eskiden padişah tahta çıktığında, ordunun bağlılığını göstermek için şeker döküp ikram ettiğini; padişahın bu şekeri yemesiyle güven bağının pekiştiğini anlattı.



“Sabrın sonunda zafer vardır”



Akide şekerinin çeşitlerinden ve taşıdığı anlamlardan da bahseden Corut, özellikle yeşil akide şekerinin önce ekşi, ardından tatlı bir lezzete dönüşmesini hayatın iniş çıkışlarına benzetti. Corut, “Hayatımızda iyi şeyler de olur kötü şeyler de. Ama hiçbiri kalıcı değildir… Sabrın sonunda zafer vardır” sözleriyle sabrın önemini vurguladı; ders çalışırken, trafikte ya da günlük yaşamın her anında sabırlı olmanın gerekliliğine dikkat çekti.



Program, Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin çocuklara akide şekeri hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

