ZEYTİNBURNU İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ÖMER ÜNVER İLÇENİN SON 2 SENESİNDE YAPILANLARIN ADETA RENKLİ BİR FİLMİNİ ÇEKEREK KATILIMCILARA GÜZEL BİR SUNUM YAPYTI…

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ünver yaptığı sunum ile adeta ilçenin renkli bir röntgen filmini çekerek katılımcılara önemli ve faydalı bilgiler sundu. Eski bir narkotik müdürü olması nedeni ile özellikle uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere her alanda olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Selamlama konuşması yapan kaymamak Dr. Adem Uslu Zeytinburnu ilçesinin İstanbul’un 39 ilçesi içinde suç oranları bakımında 28.sırada olduğunu vurguladı.

İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ünver’in yaptığı başarılı sunundan sonra katılımcılar alkış ile sunuma tam not verdi.

Daha sonra Divan’ı yönetmek üzere sahneye çıkan Zeytinburnu Kaymakam Dr. Adem Uslu, Belediye başkanı Ömer Arısoy ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ünver sorulara cevap için mikrofonu katılımcılara verdiler. Sorulan bütün sorulara içtenlikle cevap veren divan heyeti başarılı bir huzur toplantısına imza attı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)