SÜLEYMAN ULUOCAK ACILI GÜNLERİNDE KENDİLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN HEREKS TEŞEKKÜR ETTİ

Mimar Süleyman Uluocak sosyal medya hesabında şunları paylaştı;

“ULUOCAK Ailesi olarak büyük bir değerimizi daha ebediyete uğurladık.

Amcamın oğlu, çocukluk arkadaşım, kardeşim,Yusuf Uluocak vefat etmiştir.

Cenazesi, 26 Aralık Cuma günü, Cuma namazını müteakiben Zeytinburnu / Taş Camiinden kaldırılacaktır.

Defin işlemi, Yeni Ayazağa Mezarlığına yapılacaktır. Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun.

Bizde Merhum Yusuf Uluocak’a Allah’tan Rahmet, gerdi kalan yakınlarına sabırlar dileriz.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)