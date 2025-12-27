SÜLEYMAN ULUOCAK ACILI GÜNLERİNDE KENDİLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN HEREKS TEŞEKKÜR ETTİ
Mimar Süleyman Uluocak sosyal medya hesabında şunları paylaştı;
“ULUOCAK Ailesi olarak büyük bir değerimizi daha ebediyete uğurladık.
Amcamın oğlu, çocukluk arkadaşım, kardeşim,Yusuf Uluocak vefat etmiştir.
Cenazesi, 26 Aralık Cuma günü, Cuma namazını müteakiben Zeytinburnu / Taş Camiinden kaldırılacaktır.
Defin işlemi, Yeni Ayazağa Mezarlığına yapılacaktır. Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun.
Bizde Merhum Yusuf Uluocak’a Allah’tan Rahmet, gerdi kalan yakınlarına sabırlar dileriz.
Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)