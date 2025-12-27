“SORUN EVLİLİKTE DEĞİL, EVLİLİĞE BAKIŞTA”

Programda dikkat çeken en önemli başlıklardan biri, evlilik kavramının anlamını yitirmeye başlaması oldu. Karagözlü, günümüzde evliliklerin sabır, fedakârlık ve sorumluluk bilinci yerine anlık beklentilerle yürütülmeye çalışıldığını vurguladı. Nihat Emin Batur ise evliliklerin bu yüzden daha ilk krizlerde çözüldüğünü b…

DAVRANIŞ KALIPLARI NESİLDEN NESİLE AKTARILIYOR

Karagözlü ve Batur, aile içinde yaşanan iletişim biçimlerinin çocuklar için birer rol model olduğunun altını çizdi. Sevgi dili, öfke kontrolü, kriz yönetimi gibi konuların çocuklar tarafından öğrenildiği ifade edilirken, sağlıksız aile ortamlarının benzer sağlıksız evlilikleri doğurduğu görüşü paylaşıldı.

“AYNI SOFRADA OTURMAK, AİLE OLMAK DEĞİLDİR”

Programda sıkça vurgulanan bir diğer konu ise aile kavramının içinin boşaltılması oldu. Aile olmanın sadece birlikte yaşamak değil, birbirini dinlemek, anlamak ve birlikte çözüm üretmek olduğu belirtildi. Katılımcılar, aile bireyi olmanın değil, birlikte aile kalabilmenin asıl mesele olduğunu ifade etti.

YASALAR YETMİYOR, ZİHNİYET DEĞİŞMELİ

İstanbul Sözleşmesi de programın tartışılan başlıkları arasında yer aldı. Konuklar, yasal düzenlemelerin tek başına aile yapısını korumaya yetmediğini, asıl çözümün toplumsal bilinçlenme ve eğitimden geçtiğini dile getirdi. Aile içi sorunların yalnızca hukukla değil, değerler ve iletişimle çözülebileceği görüşü öne çıktı.

“BU DÖNGÜYÜ KIRMAZSAK BEDELİ AĞIR OLUR”

Programın finalinde, artan boşanma oranlarının bir istatistikten ibaret olmadığı, bunun doğrudan toplumun geleceğini etkilediği vurgulandı. Karagözlü, “Anne babaların bugün yaptığı hatalar, çocukların yarınki hayatını belirliyor. Bu döngüyü kırmazsak bedelini tüm toplum öder” sözleriyle dikkat çekti.

HER HAFTA TOPLUMUN NABZI TUTULUYOR

Yasin Hakan Karagözlü, programın her hafta farklı konuklarla toplumun temel sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceğini belirterek, aile yapısını güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)