Zeytinburnu Belediyesi, kış aylarında sabahın erken saatlerinde işe yetişen vatandaşların içini ısıtan geleneksel çorba ikramına bu yıl da devam ediyor. Dördüncü yılına ulaşan uygulama kapsamında Mobil İkram Aracı, ilçenin yoğun kullanılan aktarma noktalarında çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Haftanın Dört Günü, Dört Noktada İkram

Çorba dağıtımları haftanın dört günü olan pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri yapılıyor. İkram noktaları; Kazlıçeşme Marmaray, Fişekhane Marmaray, Cevizlibağ Tramvay ve Zeytinburnu Metro olarak belirlendi. Zeytinburnu Metro’daki ikramlar, Çırpıcı 1453 girişinde sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlara ulaştırılıyor.

Menü Haftalık Değişiyor

İkram edilen çorbalar ezogelin ve süzme mercimek seçenekleriyle sunulurken, çorba çeşitleri haftalık olarak dönüşümlü şekilde değişiyor. Uygulama kapsamında günlük toplam 1200 bardak çorba dağıtımı yapılıyor.

Dağıtım Takvimi

Zeytinburnu Belediyesi’nin takvimine göre dağıtımlar şu noktalarda gerçekleştirilecek: 15 Aralık Pazartesi Kazlıçeşme Marmaray, 16 Aralık Salı Cevizlibağ Tramvay, 18 Aralık Perşembe Fişekhane Marmaray, 19 Aralık Cuma Zeytinburnu Metro; 22 Aralık Pazartesi Fişekhane Marmaray, 23 Aralık Salı Zeytinburnu Metro, 25 Aralık Perşembe Kazlıçeşme Marmaray, 26 Aralık Cuma Cevizlibağ Tramvay; 29 Aralık Pazartesi Cevizlibağ Tramvay, 30 Aralık Salı Kazlıçeşme Marmaray, 01 Ocak Perşembe Zeytinburnu Metro, 2 Ocak Cuma Fişekhane Marmaray; 05 Ocak Pazartesi Kazlıçeşme Marmaray, 6 Ocak Salı Cevizlibağ Tramvay, 8 Ocak Perşembe Fişekhane Marmaray, 9 Ocak Cuma Zeytinburnu Metro; 12 Ocak Pazartesi Fişekhane Marmaray, 13 Ocak Salı Zeytinburnu Metro, 15 Ocak Perşembe Kazlıçeşme Marmaray, 16 Ocak Cuma Cevizlibağ Tramvay.

Zeytinburnu Belediyesi, kış boyunca sürdürülen bu ikramla hem ilçede yaşayanları hem de aktarma duraklarını kullanan vatandaşları sıcak çorba ikramına davet ederek herkese hayırlı günler ve hayırlı haftalar temennisinde bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)