AVCILAR’DA 10 KASIM

Törenlerin ilk adresi Avcılar Hükümet Konağı oldu. Avcılar Belediye Başkanvekili Av. Yüksel Can, Avcılar Kaymakamı Sn. Dr. Orhan Burhan, İlçe Garnizon Komutanı, Avcılar siyasi ilçe temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcılarımız, birim müdürleri, ve ilçe protokolünün katıldığı çelenk bırakma töreninin ardından resmi programlar Barış Manço Kültür Merkezi’nde devam etti.

MİNİK YÜREKLERDEN ULU ÖNDERE SAYGI



Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende minik yürekler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü şiirler ve koro performanslarıyla andı. Miniklerin seslendirdiği şiirler, Atatürk’e duyulan sevgi ve özlemi bir kez daha hatırlattı. Başkanvekili Av. Yüksel Can, törende Atatürk’ün bıraktığı mirasın ve Cumhuriyet’in her zaman yaşatılacağını vurguladı. “10 Kasım… Yokluğunun en derinden hissedildiği, ama varlığının en çok konuşulduğu gündür. Ve gerçek olan şudur: Biz her adımda onu yaşatmaya devam ediyoruz. O, biz var oldukça, Cumhuriyet yaşadıkça, bir çocuk “Ben büyüyünce doktor olacağım, öğretmen olacağım, bilim insanı olacağım” dedikçe yaşamaya devam ediyor.”

ATATÜRK EVİ’NE AKIN VE ATA’YA MESAJLAR

7’den 70’e Avcılarlı vatandaşlar, Atatürk Evi ve Müzesi’nde buluştu. Ulu Önder’in anısına düzenlenen özel odaya karanfil bırakan vatandaşlar, saygı ve özlem duygularıyla Ata’sını andı.

Programda konuşan Avcılar Belediye Başkanvekili Av. Yüksel Can, “10 Kasım; Atatürk’ü kaybettiğimiz gün gibi görünür ama aslında onun bize bıraktığı mirasla yeniden doğduğumuz gündür. Atatürk yalnızca bir lider değil, milletimizin vicdanı, aklı ve gururudur.

O, çocukların gülüşünde, gençlerin yol arayışında, kadınların eşitlik mücadelesinde hâlâ yaşayan bir umuttur. Biz buradayız Atam, emanetin emin ellerde.” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarını dinledi. Program, öğrenciler tarafından okunan duygu yüklü şiirlerle devam etti. Atatürk’ün hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan “Ata’ya Mesajlar” panosuna katılımcılar kendi notlarını bırakarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, Atatürk’ün yaşamını ve mücadelesini anlatan bölümleri gezerek geçmişe duygusal bir yolculuk yaptı; özel odaya gidip Atatürk’ün yatağına karanfiller bıraktı, saygı ve özlemlerini dile getirdi.

