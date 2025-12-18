Arısoy ayrıca, kapalı pazarın üstüne belediye işletmesinde bir spor tesisi yapılacağını, karakol alanının planlara işlendiğini ve ada bazlı dönüşüm için belediyenin rehberlik vermeyi sürdürdüğünü vurguladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“Başkanla Akşam Çayı” programı Merkezefendi Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, toplantıda yöneltilen başlıklara cevap verirken özellikle otopark–kapalı pazar–spor tesisi projesi, karakol alanı ve kentsel dönüşüm konularında somut takvim ve gerekçeler paylaştı.

“İmar Planı Geldi, Sırada Parselasyon Ve İhale Var”

Başkan Arısoy, 2024 seçim kampanyasında Merkezefendi için verdikleri otopark sözünü hatırlatarak, projenin önünü açacak imar planı sürecinin tamamlandığını belirtti. Planın daha önce Büyükşehir aşamalarında iade/ret süreçleri nedeniyle uzadığını söyleyen Arısoy, son durumda imar planının geldiğini ifade etti. Arısoy, “Şimdi önümüzde yeni imar planına göre parselasyon planını yapmak var. Allah nasip ederse 3 ay içinde bunu da bitirmeyi planlıyoruz, ardından ihaleye çıkacağız” dedi.

“Kapalı Pazarın Üstüne Belediyenin İşlettiği Spor Tesisi Geliyor”

Arısoy, projeyi yalnızca otopark ve kapalı pazarla sınırlı tutmadıklarını belirterek, “Kapalı pazar yerinin üstüne belediyemiz tarafından işletilecek bir spor tesisini, bir halı saha tesisini de hizmete açacağız” ifadelerini kullandı. Mahallede belediye işletmesinde halı saha eksikliği olduğunu vurgulayan Arısoy, tesisin özellikle çocuklar ve gençler için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

İbni Kemal Camii: “Bugün İçin Yıkım Gündemimiz Yok”

İbni Kemal Camii’nin yeri ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Arısoy, planlarda cami alanının yol düzeni nedeniyle bir miktar kaydırıldığını ancak bunun “hemen yıkım” anlamına gelmediğini vurguladı. Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi olarak camiyi yıkıp yeniden yapmak üzere içeriye doğru kaydırmak gibi bir projemiz, niyetimiz, programımız yoktur” diyerek caminin hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. İleride bir yenileme gündeme gelirse, şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda daha nitelikli bir proje ortaya konabileceğini kaydetti.

Karakol Alanı: “Yeri Planlara İşlendi, Karar Devletin”

Toplantıda gündeme gelen karakol başlığına ilişkin de konuşan Arısoy, karakol yeri planlamasının bir ihtiyaç ve standartlarla yürüdüğünü ifade etti. İçişleri Bakanlığı’nın karakol için belirli büyüklükte alan aradığını, bu nedenle uygun alanın planlara işlendiğini söyleyen Arısoy, “Biz yeri gösterdik, ayırdık. Karakolun yapılıp yapılmaması devletimizin takdirindedir” dedi. Arısoy ayrıca karakolun çevreye rahatsızlık vereceği endişelerine katılmadığını, karakolun mahallenin güvenliği için bir hizmet olduğunu belirtti.

Ada Bazlı Dönüşüm: “İstiyoruz, Rehberlik Veriyoruz; Uzlaşma Belirleyici”

Merkezefendi’de gündemin odağındaki kentsel dönüşüm konusunda Arısoy, belediyenin ada bazlı dönüşümü desteklediğini, ancak sürecin uzlaşmaya bağlı olduğunu anlattı. “Hepinizden daha çok ada bazlı dönüşümü istiyoruz” diyen Arısoy, belediyenin kentsel dönüşüm müdürlüğü üzerinden belli aşamaya gelen gruplara hesaplama ve rehberlik desteği verdiğini söyledi. Arısoy, daha önce farklı bölgelerde yaşanan örnekleri hatırlatarak, malikler arttıkça uzlaşmanın zorlaşabildiğini, buna rağmen belediyenin süreci kolaylaştırmak için danışmanlık ve yönlendirme yaptığını vurguladı.

Kaldırım İşgalleri Ve Sokak Düzeni: “Takip Ediyoruz”

Toplantıda yaya güvenliği, kaldırım işgali ve inşaat kaynaklı sıkıntılara ilişkin de cevap veren Başkan Arısoy, kaldırım işgalinin doğru olmadığını ve ekiplerin denetim yürüttüğünü ifade etti. İnşaatların kaçınılmaz olarak geçici sıkıntılar oluşturduğunu söyleyen Arısoy, buna rağmen sürecin daha düzenli yürümesi için takip yaptıklarını kaydetti.

Program, Başkan Arısoy’un değerlendirmeleri ve mahalle sakinlerinin taleplerinin not alınmasının ardından sona erdi.