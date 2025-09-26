Zeytinburnu’nda amatör spora destek bu yıl da devam ediyor. 25 Eylül Perşembe günü Merkezefendi Spor Tesisleri’nde düzenlenen “Nakdî Malzeme Yardımı Töreni”nde ilçedeki 16 kulübe toplam 1.250.000 TL’lik kaynak aktarıldı. Yardımlar, kulüplerin katıldığı her kategori için 10.000 TL esasına göre dağıtıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Geçtiğimiz sezon başında 1.278.000 TL nakdî malzeme desteği sağlayan Zeytinburnu Belediyesi, sezon sonunda da kulüplere liglere katılım payı olarak 1.662.000 TL katkı yapmıştı. Bu yıl da destekler artırılarak sürdürüldü.

Törende, Beştelsiz Spor Kulübü 7 kategoride yer aldığı için 70.000 TL, Hürriyet Spor Kulübü ise 6 kategoriyle 60.000 TL destek aldı. Diğer 14 kulübe ise kulüp başına 80.000 TL olmak üzere toplam 1.120.000 TL aktarıldı. Böylece toplam tutar 1.250.000 TL’ye ulaştı.

Zeytinburnu’nda düzenlenen Amatör Spor Kulüplerine Yardım Töreni, Merkezefendi Stadyumu’nun yenilenen yüzüyle ev sahipliği yaptı.

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Merkezefendi Stadyumumuz yepyeni hâliyle ilk kez görücüye çıkıyor. Zemini FIFA standartlarına uygun hâle getirdik, tribünleri ve kale direklerini yeniledik. 19 milyon liralık bir harcama yaptık ama değdi gerçekten.” dedi.

Başkan Arısoy, amatör spor kulüplerine yapılan desteklere de değinerek, “2019’da 790 bin lira ile başladık. Bu yıl rekor bir destekle kulüplerimize 3 milyon 190 bin lira sağlayacağız. İstanbul’da da ilk sırada olduğumuzu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Destek alan kulüpler arasında Batı Trakya Türkleri, Damla, Eroğlu, Irmak, Merkezefendi, Selvi, Telsiz, Tepebağ Kültür, Yenidoğan Güneş, Yeşil Ilgaz, Yeşiltepe, Yıldız, Zafer ve Zeytinburnu 1957 Spor Kulüpleri de yer aldı. Desteğin amacını gençleri spora teşvik etmek, kulüplerin yükünü hafifletmek ve başarıların devamlılığını sağlamak için olduğunu belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)