Zeytinburnu’nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında gerçekleştirilen El Emeği Günleri açılışına AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldı.

Programa AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Milletvekilleri Büşra Paker ve Suna Kepolu Ataman ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da iştirak etti. Açılış kurdelesini kesen Özlem Zengin, kadın emeğinin toplumsal ve ekonomik katkısına dikkat çekti.

Zengin, konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün tüm AK Parti milletvekilleri İstanbul’a dağıldılar. Bir süre evvel bütün Türkiye’yi dolaştık, final programı olarak da Zeytinburnu’ndayız. Ne mutlu bana ki tevafuk böyle bir açılış denk geldi. Biz kadın kolları olarak kadınların emeği bizim için fevkalade kıymetli. Geleneksel sanatların yaşamasını sağlıyor, dostluklara vesile oluyor ve aile ekonomisine katkı sunuyor. Sayın Başkanımıza bu çalışmaları kamuoyuyla paylaştığı için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın tarzıyla söylüyorum; ya Allah bismillah, hayırlı uğurlu olsun.”

Türkiye Yüzyılı Buluşmalarına Yoğun Katılım

Etkinlikte ayrıca İstanbul 2. Bölge Milletvekili Büşra Paker, MKYK Üyesi Reşide Yüksel, MKYK Üyesi Şevki Şar, Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ömer Faruk Sevgili, MKYK Üyesi Ömer Serdar ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da vatandaşlarla bir araya geldi. Gündemin sıcak başlıkları, ekonomi ve hükümet projeleri ile birlikte “Terörsüz Türkiye” süreci doğrudan vatandaşlara aktarıldı.

Bir Günde 1.700 Program

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu buluşmalarımızda milletimizin fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini alarak çalışmalarımızı sürdürdük.” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, “Bakanlarımızın, Genel Başkan Yardımcılarımızın, milletvekillerimizin öncülüğünde 283 grup oluşturuldu. 2 bin 830 kişilik heyetle bir günde 1.700 program yaparak 961 mahallemizde faaliyet yürüttük.” açıklamasında bulundu.

