2017 yılından beri hizmet veren Beştelsiz ve Merkezefendi Yüzme Havuzları gibi 2025 yılında hizmete açılan Veliefendi Yüzme Havuzu’nunda da yedek seans listeleri şimdiden doldu.

50 kişinin faydalanabildiği yüzme seansları kadın ve erkek olarak ikiye ayrılıyor. Çocuklar yarı olimpik havuzlarda 4 yaşından itibaren yüzme eğitimi alırken yetişkin seanslarında ise yaş sınırı bulunmuyor.

07.00 – 22.00 saatleri arasında haftanın 6 günü açık olan Zeytinburnu Kapalı Yüzme Havuzları’nda pazartesi günleri ise temizlik ve bakım yapılıyor.

