SELVİSPRO’A UMUT GELDİ

İstanbul amatör futbolunun parlayan yıldızı Selvi Spor Futbol Akademisi, altyapıdaki üretim gücünü bir kez daha kanıtladı. Akademi bünyesinde yetişen Deniz Başaran ve 2014 doğumlu Yusuf Selalmaz, Galatasaray’a transfer oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Spor Servisi - Hüseyin Çetiner

Altyapıda "Selvi Spor" İmzası

​2026 yılına girmeye sayılı günler kala Selvi Spor, Türk futbol kamuoyuna "gurur tablosunu" sundu. Yıllardır süregelen doğru planlama, bilimsel antrenman metodolojisi ve disiplinli çalışma meyvelerini vermeye devam ediyor. Akademiden yetişen iki yetenekli ismin Galatasaray’a kazandırılması, kulübün altyapı vizyonunun ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



​Bir Başarı Hikâyesi: Deniz Başaran

​Selvi Spor’un gelişim odaklı eğitim sisteminden geçen Deniz Başaran, Galatasaray’a transfer olarak büyük bir başarıya imza attı.

Saha içi olgunluğu ve çalışkanlığıyla dikkat çeken Deniz’in bu transferi, akademideki antrenör kadrosunun ve uygulanan yol haritasının doğruluğunu tescilledi.

Kulüp yetkilileri ve başkanı iş insanı Kadir Ünver bu başarıda emeği olan herkesi kutlarım. İki futbolcumuza başarılar dilerim şeklinde konuştu

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)