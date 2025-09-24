Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği Kış Spor Okulu kayıtları başladı. 5-16 yaş arasındaki çocuk ve gençler için tamamen ücretsiz olacak spor okulunda yüzme, okçuluk, tenis, atletizm, voleybol, güreş, taekwondo, basketbol, cimnastik, buz pateni ve karate branşlarında eğitim verilecek.

Başvurular 23 Eylül - 3 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Ön kayıt için zeytinburnu.istanbul adresi kullanılabilecek. Kayıt merkezleri ise Merkezefendi Yüzme Havuzu, Beştelsiz Yüzme Havuzu, Veliefendi Yüzme Havuzu ve Zeytinburnu Spor Merkezi olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sporun çocukların gelişiminde büyük bir katkı sağladığını ifade ederek tüm çocuk ve gençleri Kış Spor Okulu’na davet etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)