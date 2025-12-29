Mozaik Müzesi’nin tarihi atmosferi ve Kazlıçeşme Sanat hattının canlılığıyla çevrelenen tesis, İstanbul’un farklı noktalarından gelen ziyaretçilere sahil hattında alternatif bir buluşma adresi oluşturuyor. Zeytinburnu Belediyesi işletmesi olan Mozaik Kafe & Restoran, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlarken menüsünü farklı mutfaklardan esinlenen lezzetlerle düzenli olarak güncelliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Hizmet kalitesi sertifikayla tescillendi

Mozaik Kafe & Restoran, 2025 yılında TAŞFED (Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu) tarafından “Başarılı Kurumlar Sertifikası”na layık görüldü. Sertifika, hizmet kalitesi, hijyen standartları ve mutfak başarısı gibi başlıklarda tesisin sektördeki konumunu güçlendiren bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Uluslararası yarışmalarda madalya başarısı

Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Tesisler ekibinin uluslararası alandaki başarıları da dikkat çekiyor. Ekip, 2021 yılında katıldığı 18. Uluslararası Gastronomi Yarışması’nda 4 altın ve 1 bronz madalya kazanırken; 2025’te düzenlenen 22. Uluslararası Geleneksel Gastronomi Yarışması’na özel davetli olarak katılarak 4 altın madalya ve 1 bronz kupa ile döndü.

Klasiklerden modern dokunuşlara uzanan menü

Soğuk-sıcak mezelerden mevsimsel ana yemeklere, kahvaltı seçeneklerinden tatlılara uzanan menü; tanıdık lezzetleri şef dokunuşlarıyla yeniden yorumlayan bir çizgiye sahip. Menünün öne çıkanları arasında ızgara balık çeşitleri, hünkar beğendi, fırında kuzu incik ve çökertme kebabı gibi klasiklerin yanı sıra özel soslu et seçenekleri, mantı ve taze makarnalar yer alıyor. Çorba seçeneklerinde ise kemik sulu mercimek çorbası ve brokoli çorbası dikkat çekiyor. Tatlı bölümünde fırın sütlaç, kadayıf çeşitleri, hayrabolu tatlısı ve krem brüle gibi alternatifler bulunuyor.

Alt kattaki kafe aileler için ferah mola noktası

Mozaik Restoran’ın hemen altında hizmet veren kafe bölümü de özellikle ailelerin ilgisini çekiyor. Önündeki çocuk parkı sayesinde çocuklu misafirler için rahat bir ortam sunan kafe; kahve, çay ve soğuk içeceklerin yanında günlük hazırlanan tatlı-tuzlu pasta çeşitleriyle günün her saatine uygun bir mola alanı oluşturuyor. Ulaşılabilir fiyat politikası ve sakin atmosferiyle kafe, Kazlıçeşme sahil hattında kısa bir şehir kaçamağı arayanların tercih ettiği duraklar arasında yer alıyor.

Zeytinburnu sahilinde kültür, sanat ve gastronomiyi aynı noktada buluşturan Mozaik Kafe & Restoran, hem müze ve sahil ziyaretlerinin ardından hem de keyifli bir buluşma için bölgenin öne çıkan adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)