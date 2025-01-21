KOŞMAYA DEVAM

Girdikleri her yarışta kürsülerin efendisi olan sporcuların bulunduğu kulüpte Atakan Demirel, Bünyamin Şenel, Murat Algın ve Ayhan Durmuş yeni yönetim kuruluna seçilirken, Zeynep Ağzıtatlı, Kemalettin Kerimoğlu, Oğulcan Atma, Sadık Aleybeyoğlu ve Düzgün Gökçe yedek yönetim kurulunda yer aldı.

Denetleme kurulu asil üyeliklerine Abdülmecit Yüksel, Özkan Atma ve Faruk İlhan seçilirken, Semra Kaplan, Tuncay Özgiray ve İsmail Karaçay da denetleme kurulu yedek üyeliklerine getirildi... İkinci kez başkanlığa seçilen Mustafa Atma, sonuçların açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada "Kuruluşumuzun üzerinden kısa bir süre geçmesine ragmen, İstanbul Atletizm Spor Kulübü'nün bu sürede aldığı büyük başarılar, gelecek yarışlar için bize ne denli doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Gerek takım, gerek bireysel olarak hep kürsülerde yer aldık. Kulübümüzün tek bir misyonu vardır, o da sportif başarıdır. Ayrıca biz kulüp disipline uymayan ve önce ben diyenlere prim vermedik vermeyeceğiz de.

Çünkü başaralı olmak için önce takım ruhunu taşıyanlar bizi var etti. Aynen öylede devam edeceğiz. Kulübümüzü bu ilkeler ekseninde daha büyük hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Başantrenörümüz Salih Aytekin ve diyetisyenimiz Tuğba Nur Güler öncülüğünde alt yapıda 90 sporcumuzla, gelecekte çok daha başarılı sonuçlar alacağımıza inancım tamdır" diye konuşurken ana sponsorları Çevre Sürücü Kursu Yönetim Kurulu Başkanı Semra Kaplan'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti...

Gayet samimi bir ortamda gerçekleşen kongrenin başkanlığını Erdem Akdoğan, yardımcılıklarını Özay Tan ve Salih Zeki Durmuşoğlu yaparken, mimar Süleyman Uluocak, yüksek mimar Cemil Coşkun Budak, milli boksör ve antrenör Nazmi Menteş, rekortmen atlet Hayrettin Sönmez, Esenyurt Atletizm Spor Kulübü Başkanı Salih Aytekin, Serdar Bektaş Spor Kulübü Başkanı Serdar Bektaş, Didem Suçuoğlu, Zeytinburnu kanaat önderi Ayhan Durmuş, işadamı Salih Zeki Durmuşoğlu, Tempo Atletizm Spor Kulübü Başkanı Bilal Dülger, yönetim kurulu üyeleri Gürsoy Burma ve Yücel Güven kongrede hazır bulundular...

İstanbul Atletizm Spor Kulübü'nün kongresine kulüp üyeleri, atletler ve alt yapıdan 30 sporcunun yanı sıra kulüp diyetisyeni Tuğba Nur Güler de katıldı. Kongrenin son bölümünde eski milli atlet ve akademisyen Rıza Erdal'ın, atletizmde başarı ve dayanıklılık konulu sunumu genç atletler tarafından ilgiyle izlendi. Rıza hoca, kulüp olarak bütün Zeytinburnu'ndaki çocukların koşmasını sağlamalısınız. Hangi branşı yaparsa yapsın, mutlaka koşmasını bilmesi gerekir. Çocukları atletizmle tanıştırmak gerekir. Ayrıca spor yapmanızın, ileriki yaşamınızda size çok büyük katkıları olacaktır, diye konuştu...

İstanbul Atletizm Spor Kulübü'nün 2. Olağan Kongresi, dilek ve temennilerin ardından "Yeni formalarla, daha büyük hedeflere ulaşmak" sloganıyla sona erdi...

KAYNAK; İstanbul Times Haber Merkezi (İTHA)