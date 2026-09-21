BİR ZAMANLAR 1.LİĞDE FIRTINA GİBİ ESEN ZEYTİNBURNU SPOR ŞU AN KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMAK İÇİN BİR ÇABANIN İÇİNDE

Zeytinburnu Spor kulübünün başkanı Cemil Gül Gönül ve başkan vekili İlhan Çağlar iyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Hasan Hoşben'i iyi Parti ilçe binasında ziyaret ederek Zeytinburnu sporu konuştular.

İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Hasan Hoşben Zeytinburnu Spor Kulübü başkanı Cemil Gül Gönül'e ve vekili İlhan Çağlar' başarılar diledi.

Kulüp başkanı 'da Zeytinburnu halkı bize inanır ve güvenirse eski durumlarımıza yeniden ulaşabiliriz dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)