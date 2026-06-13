Eroğlu Holding grup şirketleri arasında faaliyet gösteren LOFT; futbolun heyecanını rekabet ruhu ve birleştirici gücünden ilham alarak, 2026 Dünya Kupası'na özel hazırladığı koleksiyonuyla sporseverleri stil ve tutkuyu bir araya getiren özgün bir deneyime davet ediyor. Toplam 10 farklı renk seçeneği ve 4 özel tişört tasarımından oluşan koleksiyon, Türkiye'nin Dünya Kupası özlemi, futbol sevgisi ve milli birlik duygusundan esinlenerek tasarlandı. Kırmızı ve beyaz tonlarının öne çıktığı koleksiyon, futbolun ortak heyecanını günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor.

“Turnuva Boyunca Yaşayacağımız Heyecanı Yansıtmak İstedik”

LOFT Genel Müdürü Aydın Süha koleksiyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya Kupası'nın, bu yazın en heyecan verici gündemlerinden biri olacağına inanıyoruz. Milli Takımımızın 24 yıllık aranın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alacak olması ise bu heyecanı bizim için çok daha özel kılıyor. Milyonlarca futbolsever gibi biz de takımımızın mücadelesini büyük bir gurur ve heyecanla takip edeceğiz” dedi.

Dünya Kupası’nın yalnızca bir futbol organizasyonu değil; insanları ortak bir duygu etrafında buluşturan, birlik ve beraberlik hissini güçlendiren küresel bir şölen olduğunu dile getiren Süha sözlerine şöyle devam etti: “Biz de bu duygudan yola çıkarak hazırladığımız özel koleksiyonda, Türkiye'nin Dünya Kupası özlemini, milli takımımıza olan inancımızı ve turnuva boyunca hep birlikte yaşayacağımız heyecanı yansıtmak istedik. Kırmızı-beyaz renklerin öne çıktığı tasarımlarımızla futbol tutkusunu günlük stile taşırken, taraftarların bu coşkuya kendi tarzlarıyla ortak olmalarını hedefledik.”

Ekranlarda da milli takım ruhunu yansıtacak, özel futbol teması ile tasarlanmış bu koleksiyonu LOFT mağazalarında ve loft.com.tr’de bulabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)