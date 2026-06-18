Zeytinburnu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu, bu yıl 17’nci kez koşulacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından çok sayıda sporcunun katılması beklenen organizasyon için çevrimiçi başvuru süreci başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner -Hüseyin Çetiner

25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek yarışta sporcular, Zeytinburnu sınırları içerisinde belirlenen 10 kilometrelik parkurda mücadele edecek. Koşunun startı Kazlıçeşme Sanat önünden verilirken, parkur boyunca Cumhuriyet Bayramı heyecanı sporun birleştirici gücüyle buluşacak.

DERECEYE GİRENLERE MADALYA VE KUPALAR VERİLECEK

17. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nda genel klasmanda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Yarışı birinci tamamlayan sporcuya hakiki altın madalya, ikinciye hakiki gümüş madalya, üçüncüye ise hakiki bronz madalya takdim edilecek.

Yaş kategorilerinde derece elde eden sporcular ise kupa ve madalya ile ödüllendirilecek.

Koşuya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru ekranına Zeytinburnu Belediyesi’nin ilgili internet sayfaları üzerinden ulaşılabiliyor. Spor tutkunları, Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak ve bu büyük organizasyonun bir parçası olmak için kayıtlarını çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)