İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “MARATONUMUZUN EN BÜYÜK KOŞUCUSU DA İSTANBUL’UMUZUN SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI, CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN EKREM İMAMOĞLU’DUR”

Bu organizasyon ile 5 bini aşkın sporcu, onlarca branşta yarışacak; bir ‘yarı olimpiyat’ deneyimi yaşayacağız. Avrupa Oyunları, aday olduğumuz 2036 Yaz Olimpiyatları için de büyük bir prova niteliğinde olacak ve geride değerli bir miras bırakacak” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner - Beyoğlu / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’da 19 Nisan Pazar günü 21. kez koşulacak. Maraton’un tanıtım toplantısı Sütlüce’de bulunan Dijital Deneyim Müzesi’nde yapıldı. Toplantıya İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Türkiye Atletizim Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ile spor camiasından çok sayıda seçkin davetli katıldı. Açılış konuşmasını sırasıyla Prof. Dr. Volkan Demir, Dr. Ahmet Karadağ, Sezgin Lüle ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan yaptı.

Aslan açılış konuşmasında şunları ifade etti.

“MARATONUMUZUN EN BÜYÜK KOŞUCUSU DA İSTANBUL’UMUZUN SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI, CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN EKREM İMAMOĞLU’DUR”

“19 Nisan’da, dünyanın dört bir yanından gelecek yaklaşık 2 bin yabancı atletle birlikte 20 binin üzerinde katılımcı, bu özel yarı maratonda koşacak. Bu buluşma, İstanbul’un uluslararası marka değerini güçlendiren çok kıymetli bir organizasyondur. Biz maratonlara ev sahipliği yapmayı çok seviyoruz. Ancak bizim en büyük maratonumuz, İstanbul İçin Gece Gündüz Çalışma Maratonudur. Maratonumuzun en büyük koşucusu da İstanbul’umuzun seçilmiş belediye başkanı, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Kendisi bugün fiziken aramızda değil ama ruhu, kalbi hep bizimle. Hepinize selamlarını iletiyorum.”

“OLİMPİYATLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMA HEDEFİMİZLE ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

“İstanbul’umuzu dünyanın spor başkenti yapma hedefimizle, Olimpiyatlara ev sahipliği yapma hedefimizle çok çalışmaya devam ediyoruz. Bir maraton; kısa, orta ve uzun vadeli planlama, azim, disiplin ve kararlılık gerektirir. Ve elbette zorluklar karşısında pes etmeden hedefe ulaşmayı ister. İstanbul için çalışmak da tam olarak böyle bir maraton mücadelesidir.

Önümüze çıkan tüm engellere rağmen, İstanbul için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. 2019’dan bugüne daha hareketli bir İstanbul için olanaklar yaratmayı önceliğimiz olarak benimsedik. Spor tesislerimizin sayısını 48’den 75’e çıkardık. Önceki hafta Türkiye’de bir ilke imza atarak, Çırpıcı tesislerimizin içinde amatör sporcuların yararlanacağı bir sporcu sağlık merkezini hizmete açtık. Dün de baştan sona yenilediğimiz Kuştepe tesisimizi faaliyete aldık. Ve yakın bir zamanda da Bağcılar’da olimpik yüzme havuzumuzu, Bahçelievler’de Kocasinan stadımızı açacağız.”

“2019’DA YÜZDE 13 OLAN İSTANBUL’UN FİZİKSEL AKTİVİTE ORANI, BUGÜN YÜZDE 37’NİN ÜZERİNE ÇIKTI”

“Evdeki yaşlımızdan özel gereksinimli bireylerimize, çocuklardan gençlerimize, okul sporlarından amatör spor kulüplerine kadar yaklaşık 1 milyon kişiye 13 milyon kez kullanım hizmeti sunuyoruz. 2019’da yüzde 13 olan İstanbul’un fiziksel aktivite oranı, bugün yüzde 37’nin üzerine çıktı. Hedefimiz, yeni yatırımlarımızla bu oranı yüzde 50’nin üzerine taşımak. Ülkemiz, Avrupa sıralamasında TİP 2 diyabette Özbekistan’dan sonra ikinci sırada yer alıyor; obezitede ise ne yazık ki ilk sıradayız.

Türkiye’nin bu vahim tabloyu değiştirmesi gerekiyor. Aktif yaşam ve egzersiz, bireysel ve toplumsal sağlık için elimizdeki en etkili ve ekonomik araçtır. Biz, hareketli yaşamı ve egzersizi İstanbul halkı için bir “önleyici sağlık hizmeti” olarak görüyoruz. Bu anlayışla 75 spor tesisimiz ve yüzlerce açık alanda, 3 yaşından itibaren toplumun her kesimine spor ve egzersiz imkânı sunuyoruz. Bu çerçevede çok önemli projeleri hayata geçirdik. 2025 yılı itibarıyla emekliler ve 65 yaş üstü İstanbullulara, sadece 1 TL karşılığında tesislerimizi açtık. Bu yılın başından itibaren Anne Kart sahibi kadınlar ve SGK ile Bağ-Kur güvencesi olmayan kadınlara 1 TL’ye egzersiz imkânı sunmaya başladık. Öğrencilerimiz de tesislerimizden yüzde 50 indirimle faydalanmaya devam ediyor.”

“İSTANBUL, GELECEKTEKİ BÜYÜK BİR ORGANİZASYONA DA HAZIRLANIYOR”

“Bir dünya başkenti olan İstanbul, kültürden sanata, siyasetten ekonomiye ve spora kadar uluslararası bir şehir kimliğine sahiptir. Geçmişte İstanbul’umuz iki defa UEFA Şampiyonlar Ligi finali, birer kez UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa finali, birer kez Dünya ve Avrupa Basketbol Şampiyonası, iki kez EuroLeague finali, bir kez Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ve 9 kez Formula 1 yarışı gibi çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. UEFA Avrupa Ligi finaline de bu yıl ev sahipliği yapacak. Ayrıca uluslararası prestiji yüksek iki organizasyona daha sahip: Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu ve Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu.

47 kez düzenlenen İstanbul Maratonu, dünya çapında iki kıta arasında koşulan tek maraton. Bu yıl 21.’sini gerçekleştireceğimiz İstanbul Yarı Maratonu ise, Türkiye’de atletizm alanında bir dünya rekorunun kırıldığı ilk organizasyon olma özelliğine sahip. Bir yanda İstanbul Boğazı, bir yanda Haliç… Süleymaniye’nin gölgesi, diğer yanda Ayasofya ve Sultanahmet… İstanbul Yarı Maratonu’nda sadece bir parkuru değil, binlerce yıllık bir tarihi koşuyorsunuz. Maratonlarımızın yanı sıra, İstanbul, gelecekteki büyük bir organizasyona da hazırlanıyor: 2027 Avrupa Oyunları. Bu organizasyon ile 5 bini aşkın sporcu, onlarca branşta yarışacak; bir ‘yarı olimpiyat’ deneyimi yaşayacağız. Avrupa Oyunları, aday olduğumuz 2036 Yaz Olimpiyatları için de büyük bir prova niteliğinde olacak ve geride değerli bir miras bırakacak. İBB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere, birçok paydaşla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”

“19 NİSAN’DA REKOR TAZELENECEK”

“Avrupa’nın ilk üç, dünyanın da ilk on yarı maratonu arasında yer alan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu her yıl büyüyor. Geçen yıl rekor sayıda katılımcıyla koşuldu; 19 Nisan’da bu rekor tazelenecek. Bu çok değerli etkinliğe, İstanbul Yarı Maratonu’na destek veren Türkiye Atletizm Federasyonu’na, isim sponsorumuz Türkiye İş Bankası’na, İstanbul Valiliği’ne, İstanbul Emniyeti’ne ve organizasyonda görev alan tüm İBB birimlerine teşekkür ediyorum. Yarı maratona katılacak tüm sporculara başarılar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

“VATANDAŞLARIMIZI DA 19 NİSAN’DA İSTANBUL YARI MARATONU’NA BEKLİYORUZ”

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir de açılış konuşmasında, “Bu büyük organizasyon için emek veren, katkı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği ve ilçe belediyeleri çalışanlarına ve gönüllülere; katkıda bulunan markaların değerli temsilcilerine 16 milyon İstanbullu adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’un; sporun özünde yer alan dostluk, barış ve kardeşliği en derin şekilde yaşatan bir spor kenti haline gelmesi bizim en büyük hedeflerimizden biri.

Daha sağlıklı ve hareketli bir İstanbul için tüm vatandaşlarımızı da 19 Nisan’da İstanbul Yarı Maratonu’na bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından konuşmacılar göğüs numarası ve formalarıyla anı fotoğrafı çektirdi.

20 BİN KOŞUCUNUN KATILMASI BEKLENİYOR

Hem elit atletlerin hem de koşuseverlerin her yıl yoğun ilgi gösterdiği İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl 8 bini 21K, 12 bini 10K olmak üzere toplam 20 bin koşucunun katılması bekleniyor. Hızlı parkuruyla elit atletler için ayrı bir albenisi olan ve 2021’de dönemin dünya rekoruna ev sahipliği yapan İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl 4’ü tempocu olmak üzere toplam 60 elit atlet katılacak.

Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) “Gold Label” statüsündeki Avrupa’nın 3, dünyanın 10 yarı maratonundan biri olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’nda son şampiyonlar Alex Nzioka Matata ve Miriam Chebet, ünvanlarını korumak için yarışacak. Bu yılın elit atlet listesinde dikkat çeken bir diğer detay ise hem erkeklerde hem de kadınlarda ikiz sporcuların yarışacak olması.

YARIŞ BAŞLANGIÇ NOKTASINDA SONLANACAK

Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunu üstlendiği 21. İstanbul Yarı Maratonu’nda yarışçılar 19 Nisan Pazar günü Yenikapı’dan başlayarak Tarihî Yarımada’yı turladıktan sonra yine başlangıç noktasında parkuru tamamlayacak. Yarış, ana sponsor Sportive, tedarik sponsorları Kahve Dünyası, Züber, MG, Hamidiye, Red Bull, medya sponsoru Metro FM ve mekân sponsoru Kanyon’un katkılarıyla koşulacak.Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu ile ilgili tüm detaylara istanbulyarimaratonu.com adresinden erişilebilirken, kayıtlar 13 Nisan tarihine dek devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)



