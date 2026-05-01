23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Zeytinburnu’nda düzenlenen “Mektepten Meclise Pedal” bisiklet turu, renkli görüntülere sahne oldu. İlçedeki 72 okuldan toplam bin 710 kişinin katıldığı etkinlikte çocuklar, bayram coşkusunu pedal çevirerek kutladı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Yıldız Çetiner

Etkinlik, Zeytinburnu Atatürk İlkokulu önünden başladı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için trafiğe kapatılan güvenli güzergâhta ilerleyen kortej, yaklaşık 2,5 kilometrelik parkurun ardından Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde sona erdi. Organizasyona bin 250 ilkokul öğrencisinin yanı sıra 360 veli ve refakatçi ile 100 öğretmen katıldı. Program sonunda gerçekleştirilen çekilişle 10 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Programa Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Dr. Ömer Arısoy ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Dr. Ömer Arısoy, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106’ncı yılında çocuklarımızla birlikte pedal çevirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun ikincisini düzenliyoruz. Çocuklarımızın hayatında bisikletin daha fazla yer almasını istiyoruz. Bu etkinliğe katkı sunan eğitim camiamıza, emniyet güçlerimize ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Katılımın farklı ilçelerden de olması bizi ayrıca mutlu etti. Önümüzdeki yıllarda etkinliği daha da geliştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Etkinliğe katılan öğrenciler de yaşadıkları heyecanı dile getirdi. Hiranur Solmaz, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu kadar çocuğu bir araya getirip sevindirdiğiniz için teşekkür ederim” derken, Hatice Erkin Uygur ise “Hem çok mutluyum hem de heyecanlıyım. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediyesi’nin desteğiyle iki yıldır düzenlenen “Mektepten Meclise Pedal” etkinliği, bu yıl da yoğun katılım ve büyük coşkuyla tamamlandı.

