Engelsiz Spor Merkezi bünyesinde oluşturulacak Çok Amaçlı Spor Alanı, engelli bireylerin düzenli fiziksel aktiviteye katılımını teşvik edecek şekilde tasarlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Alanda basketbol, voleybol, masa tenisi, boccia, badminton, okçuluk ve pilates gibi branşların yanı sıra denge egzersizleri ile kardiyo, kondisyon ve kuvvet geliştirmeye yönelik ekipmanlar bulunacak.

Merkezde ayrıca 5-15 yaş arasındaki özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan Hareket ve Koordinasyon Odası da hizmet verecek.

Denge tahtaları, tırmanma rampaları, koordinasyon merdivenleri, tüneller, hedef oyunları, mini trambolin, salıncak ve çeşitli parkur ekipmanlarının yer alacağı bu bölümde çocukların denge, koordinasyon, motor planlama ve hareket becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ortopedik engelli bireylerden otizm spektrum bozukluğu bulunan bireylere, Down sendromlu bireylerden nörolojik hastalık gruplarına kadar farklı ihtiyaçlar gözetilerek planlanan Engelsiz Spor Merkezi, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünü herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Merkez sayesinde engelli bireylerin fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi, sosyal hayata daha aktif katılmaları ve yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)