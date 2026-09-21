İŞTE KARABAT’IN SÖYLEDİKLERİ

KARABAT’TAN FON KRİZİ TEPKİSİ: “TÜRKİYE’NİN ASIL SORUNU GÜVEN”

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, fonlarda yaşanan ödeme sorunlarının ardından denetim kurumlarına seslendi. Soruna ilişkin uyarıların aylar önce yapıldığını hatırlatan Karabat, “Bilinen bir sorun nasıl krize dönüştü?” diye sordu.

“UYARIDAN KRİZE ON AY GEÇTİ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Kasım 2025’te bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığının bilindiğini kamuoyuna açıkladığını anımsattı. Aradan geçen on ayın ardından fonlarda ödeme sorunları yaşandığını ve 131 fonun tasfiye sürecine girdiğini belirten Karabat, denetimin neden zamanında sonuç vermediğinin açıklanmasını istedi.

Karabat, “Kimsenin haberi yoktu denilebilecek bir olaydan söz etmiyoruz. Madem sorun biliniyordu, neden bu noktaya gelmesi engellenemedi?” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK YATIRIMCININ SORUSU: KİME GÜVENECEĞİZ?”

Karabat’a göre fonlardaki gelişmelerin etkisi, piyasadaki günlük dalgalanmayla sınırlı değil. Enflasyon karşısında birikimini korumaya çalışan vatandaşın, parasını yatırdığı fonun nasıl denetlendiğini sorguladığını söyleyen Karabat, ödeme sorunlarıyla birlikte bu soruya güven veren bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

BIST 100’deki sert düşüşe ve piyasalarda alınan likidite önlemlerine işaret eden Karabat, yetkili kurumların fonların durumunu, alınan önlemleri ve yatırımcıların karşı karşıya olduğu riskleri açık biçimde anlatması çağrısında bulundu.

EŞİTSİZLİK VE HUKUK GÜVENLİĞİ VURGUSU

Açıklamasında Türkiye’nin yolsuzluk algısı ve gelir dağılımı verilerine de yer veren Karabat, Transparency International’ın 2025 endeksinde Türkiye’nin 182 ülke arasında 124’üncü sırada bulunduğunu belirtti. World Inequality Report 2026 verilerine dayanarak en zengin yüzde 10’un gelirin yüzde 53,3’ünü, servetin ise yüzde 68,4’ünü elinde tuttuğunu aktardı.

Karabat, uluslararası yatırımcıların Türkiye borsasındaki şeffaflığa ilişkin kaygılarını da hatırlatarak piyasa kurallarının herkese eşit uygulanmasının hem yerli hem yabancı yatırımcı için belirleyici olduğunu söyledi.

“PARA, GÜVENİN ARKASINDAN GELİR”

Yaşananların açıklığa kavuşturulması için bağımsız ve zamanında denetim isteyen Karabat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Sermaye piyasasının temel hammaddesi güvendir. Para güvenin arkasından gelir. Yatırımcı, parasını hangi kuruma ve hangi kurala güvenerek yatıracağını bilmek istiyor. Türkiye’nin ihtiyacı şeffaflık, hesap verebilirlik ve herkes için aynı kuraldır.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)