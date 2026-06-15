BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR TEZİNİN TEST EDİLMİŞ HALİ ADAR TARHAN
-Vladimir Dvorkovich Memorial-Aktobe Open 2026 (MASTERS), (Aktobe/KAZAKİSTAN/(KAZ, 03-11/06/2026)
-European Individual Chess Championship 2026,( Katowice/POLONYA/POL, 06-20 Apr 2026, +5 ELO)
-Budapest Spring Festival 2026, Group A, (Budapest/MACARİSTAN/HUN, 27 Feb-07 Mar 2026, +17 ELO)
-Muscat Nights International Chess Championship 2026 Open A, (Muscat/UMMAN/OMA, 15-23/01/2026, +8,20 ELO)
-Turkiye Chess Championship - 2025 (Gaziantep/TÜRKİYE/ TUR, 03-13/12/2025, +3,80 ELO)
-M.Botvinnik Cup 2025 Masters Group (Moscow/RUSYA/RUS, 20-28/12/ 2025, +4,30 ELO)
-34. ekipno prvenstvo RH 1. B seniorska sahovska liga, (Veli Losinj/HIRVATİSTAN/CRO, 15-23/11/2025, +9,90 ELO)
-40th European Club Cup Open, (Rhodes/YUNANİSTAN/GRE, 19-25/10/2025, +5,50 ELO)
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)