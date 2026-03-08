ADAR TARHAN ARTIK BÜYÜK USTA

Satranç Aşığı olan Tarhan Adar her yarışmada başarı ile çıkarak ailesini, okulunu ve Türk halkını mutlu etmeye devam ediyor.

Muscat Nights International Chess Championship 2026 Open A (Muscat/OMA, 15-23/01/2026) (+8,20 ELO); Turkiye Chess Championship - 2025 (Gaziante/ TUR, 03-13/12/2025) (+3,80 ELO); M.Botvinnik Cup 2025 Masters Group (Moscow/RUS, 20-28/12/ 2025) (+4,30 ELO); 34. ekipno prvenstvo RH 1. B seniorska sahovska liga, (Veli Losinj/CRO 15-23/11/2025) (+9,90 ELO); 40th European Club Cup Open, ( Rhodes/GRE, 19-25/10/2025) (+5,50 ELO) turnuvalarında üst üste puanlarını sürekli artıran Adar, Budapest Spring Festival 2026 Group A (27/02-07/03/2026) turnuvasında yenilgi almadan ve (+17,30 ELO) puan kazanarak canlı puanını 2477 ELO’ya yükseltmeyi başardı. Milli sporcumuzun peş peşe gösterdiği başarılar ileriye doğru yol alacağını ve hedeflerinin daha büyük olduğunu ortaya koyuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İŞTE ADAR TARHAN'IN BAŞARI YOLCULUĞU

2007 yılında İstanbul’da doğan Adar TARHAN, BİLFEN Florya İlkokulu (2017) ve BİLFEN Halkalı Ortaokulu (2021) mezunu olup, halen Özel İstanbul ENKA Lisesi 2025-2026 dönemi 12. sınıf satranç burslu öğrencisidir.

2013 yılında 6 yaşında satranca başlayan Adar TARHAN, 2021 yılında CM (Candidate Master), 2022 yılında FM (FIDE Master) ve 2023 yılında IM (International Master) unvanı aldı. Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de aldığı son büyükusta normuyla GM (Büyük Usta) olmaya hak kazandı. Türkiye Satranç Federasyonu, eğitim kurumları ve satranç siteleri sosyal medya hesaplarından haberi yayınladılar ve Türkiye’nin 18. Büyük Ustası olan Adar’ı kutladılar.

29th Abu Dhabi Masters Chess Tournament (Abu Dhabi/UAE, 14-25 August 2023) turnuvasında ilk GM normunu, Prva liga Srbije (Bajina Bašta SRB,27.09-07.10.2024) turnuvasında ikinci GM normunu ve Budapest Spring Festival 2026 Group A (27/02-07/03/2026) üçüncü ve son GM normunu kazandı. European Individual Chess Championship 2024 (08-19/11/2024) turnuvasının 15.11.2024 tarihli 7. Turunun sonunda canlı puanda(2492+8,6) 2500 ELO puanını da aşan ve üç GM normu kazanan Adar TARHAN, böylelikle tüm koşulları sağladığının tespiti ve FİDE tarafından onaylanmasından sonra GM (Büyük Usta) unvanını kullanabilecek.

ADAR TARHAN'IN SATRANÇTA ÖNEMLİ BAŞARILARI VAR

Budapest Spring Festival 2026 Group A (27/02-07/03/2026) turnuvasında dördüncü oldu. M.Botvinnik Cup 2025 Masters Group (Moscow/RUS, 20-28/12/ 2025) turnuvasında birinci ile eşpuanlı üçüncü oldu. 21-22 Temmuz 2025 tarihlerinde Çin’in Liaocheng kentinde oynanan 2025 Liaocheng Dongchangfu Cup Rising Star International Rapid Chess Tournament final‘de ikinci oldu. Karadağ’ın Petrovac Kasabası'nda 25 Şubat – 07 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen, 58 ülkeden 157 sporcunun katıldığı Dünya Gençler Satranç Şampiyonası (FIDE World Junior Chess Championship 2025 - U20 Open) 'nda dördüncü oldu.

2. Berlin U25 Open Blitz (Berlin/GER, 20/10/2024) şampiyo oldu. Dünya Okullar Satranç Şampiyonası (2023 Rhodes/Greece, 13-23 Apr 2023) 17 Yaş Dünya Şampiyonu oldu. Word Schools Team Championship 2023(Aktau/Kazakhstan, 03-08 Ağustos 2023) Istanbul ENKA High School (İstanbul Enka Lisesi) U18 takımı Dünya Şampiyonu ve tüm maçlarını kazanan (8/8) masa birincisi oldu.

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası U17 Avrupa Şampiyonu (Limerick/İrlanda, 30/05-08/06/2024) oldu. 14 yaş (Konya, 2021), 15 yaş (Antalya, 2022), 17 yaş (Antalya, 2024) ve 18 yaş (Antalya, 2025) olmak üzere dört kez Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonu oldu. Türkiye Satranç Şampiyonası (Antalya, 2023) 2023 Türkiye Satranç Şampiyonası İkincisi oldu.

Pratik ve teorik çalışmalarını kesintisiz sürdüren Adar, satranç ustası olma yolunda ilerlemektedir. Kendisine başarılar diliyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)