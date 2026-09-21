19 YILDIR MİKROFONUNU SOKAĞA ÇEVİRİYOR

Bölge Gazetesi ve Yaşam Medya Grubu olarak siyasi sokak röportajlarına kalite getiren ve 6 Şubat 2008’den bu yana kesintisiz olarak tam 19 yıldır siyasi ağırlıklı olmak üzere güncel konular ile alakalı 7.000 civarında sokak röportajına imza atan Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’in başarılarını size aktarmak istedik.

YAĞMUR, ÇAMUR, SICAK, SOĞUK DEMEDİ… HÜSEYİN ÇETİNER VATANDAŞIN SESİNİ TÜRKİYE’YE DUYURUYOR

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner, tam 19 yıldır mikrofonunu sokaktaki seçmen’ e uzatıyor.

İstanbul’un 39 ilçesini karış karış gezen, zaman zaman Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşla buluşan Çetiner; ekonomiden siyasete, geçim sıkıntısından günlük hayatın sorunlarına kadar Türkiye’nin nabzını doğrudan sokaktan tutuyor.



HABER MASADA DEĞİL, SOKAKTA YAZILIYOR



Gazetecilikte bazı haberler masa başında hazırlanır, bazıları ise sokağın tozunu

yutarak…



Cumhurbaşkanlığı basın kartı sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’in 41 yıllık gazetecilik ve 19 yıldır da kendi medya grubunda sürdürdüğü gazetecilik anlayışının adresi ise belli: Sokak.

İstanbul Times Gazetesi ve TV Yönetim Kurulu Başkanı ve gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner, yıllardır kamerasını vatandaşın karşısına çeviriyor.

İstanbul’un 39 ilçesinde vatandaşlarla konuşan Çetiner, gündemin sıcak başlıklarını doğrudan sokakta insanlara soruyor.



Ortaya çıkan cevaplar ise kimi zaman düşündürüyor, kimi zaman şaşırtıyor, kimi zaman da Türkiye’nin günlük hayatına dair çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.



“TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİNE SOKAK NE DİYOR?”

Ekonomi…

Son yılların en çok konuşulan başlıklarından biri.



Ancak Çetiner, ekonomiyi yalnızca uzmanlara, siyasetçilere veya ekran yorumcularına sormuyor. Mikrofonunu doğrudan vatandaşa uzatıyor.



“Geçinebiliyor musunuz?”



“Pahalılık hayatınızı nasıl etkiliyor?”



“Alım gücünüz değişti mi?”



“Emekli, çalışan, esnaf ve gençler ekonomiyi nasıl değerlendiriyor?”



Bu soruların cevapları İstanbul’un farklı ilçelerinde, farklı hayat hikâyeleriyle karşılık buluyor.



Kimi vatandaş pazardaki fiyatlardan, kimi kira ve faturalardan, kimi işsizlikten, kimi ise geleceğe ilişkin beklentilerinden söz ediyor.



SİYASETİN DE NABZI SOKAKTA,SOKAĞIN NABZI İSE İSTANBUL TİMES TV DE ATIYOR



Çetiner’in mikrofonunun yöneldiği bir diğer başlık ise siyaset.



Türkiye’nin gündemindeki siyasi gelişmeleri vatandaşlara soran Çetiner, farklı düşüncelere sahip insanları aynı mikrofonun önünde buluşturuyor.



Siyasetçilerin açıklamalarından seçim gündemine, ülkenin geleceğinden vatandaşın beklentilerine kadar pek çok konu sokakta tartışılıyor.



Çetiner’in röportajlarında dikkat çeken noktalardan biri ise vatandaşın gündeme ilişkin düşüncesini doğrudan kendi cümleleriyle anlatması.



İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNDE AYNI MİKROFON



İstanbul…



Milyonlarca insanın yaşadığı dev bir metropol.



Ancak İstanbul’un her ilçesinin gündemi aynı değil.



Çetiner, 19 yıllık süreçte İstanbul’un 39 ilçesinde vatandaşlarla buluşarak kentin farklı noktalarındaki nabzı tutuyor.



Bir ilçede esnaf konuşuyor, başka bir ilçede emekli…



Bir başka noktada gençlerin gelecek kaygısı, başka bir yerde ailelerin geçim mücadelesi gündeme geliyor.



Kısacası İstanbul’un farklı yüzleri aynı mikrofonun önünde buluşuyor.



TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA VATANDAŞA MİKROFON



Çetiner’in saha çalışmaları yalnızca İstanbul’la sınırlı değil.

Zaman zaman Türkiye’nin farklı illerine giden gazeteci, burada da vatandaşın gündemini dinliyor.



Farklı şehirlerden yükselen farklı sesler, Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik fotoğrafının sokaktaki yansımalarını ortaya koyuyor.



19 YILDIR DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY: SOKAK



Teknoloji değişti…



Haber alışkanlıkları değişti…



Sosyal medya hayatımıza girdi…



Ancak Hüseyin Çetiner’in gazetecilik adresi değişmedi.



Sokak.



19 yıldır binlerce sokak röportajı gerçekleştiren Çetiner, yağmurda da güneşte de vatandaşın arasına girerek mikrofon uzatmayı sürdürüyor.



Çünkü onun haber anlayışında vatandaş yalnızca haberin konusu değil, aynı zamanda haberin merkezinde yer alan kişi.



BİNLERCE İNSAN, BİNLERCE HİKÂYE



Geride kalan 19 yılda mikrofon karşısına geçen insanların sayısı binlerle ifade ediliyor.



Her röportajın arkasında farklı bir hayat hikâyesi bulunuyor.



Kimi zaman bir emeklinin geçim mücadelesi, kimi zaman bir esnafın beklentisi, kimi zaman bir öğrencinin gelecek hayali, kimi zaman da bir vatandaşın ülke gündemine ilişkin düşüncesi kameraya yansıyor.



Bu nedenle Çetiner’in sokak röportajları yalnızca gündemin sorularını değil, sokağın gerçek gündemini de görünür hale getiriyor.

“SOKAĞIN SESİ KAYBOLMASIN”

19 yıllık saha gazeteciliğinin temelinde vatandaşla doğrudan temas kurmak bulunuyor.



Hüseyin Çetiner, yıllardır olduğu gibi bugün de kamerasını sokağa çeviriyor.



İstanbul’un 39 ilçesinde, zaman zaman Türkiye’nin farklı illerinde vatandaşın yanına gidiyor; soruyor, dinliyor ve kayda alıyor.



Siyasetçilerin, ekonomistlerin, akademisyenlerin ve uzmanların değerlendirmelerinin yanında, sokağın ne söylediğini de kamuoyunun gündemine taşıyor.



19 yıldır değişmeyen bir görüntü var:



Elinde mikrofon, omzunda kamera ve karşısında vatandaş…



Ve yine aynı soru:

“Siz ne düşünüyorsunuz?”



HABER: FERHAT CANBEY