Zeytinburnu’ndaki kültür atmosferinin en önemli parçalarından biri olan Zeytinburnu Kültür Sanat’ta sezon açılıyor. 2025-2026 sezonunun açılış töreni 10 Ekim Cuma akşamı Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak. Törenin ardından İsrail’in Filistin’de uyguladığı soykırım ve zulme dikkat çeken “Kanıt” İnsanlığın Evrensel Yıkımı sergisinin açılışı gerçekleşecek. Açılış töreni, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un da katılımıyla saat 19.00’da başlayacak.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

“Kanıt” İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi Zeytinburnu’nda!

Yeni sezonun ilk sergisi, açılış töreninin hemen ardından ziyaretçilerin dikkatine sunulacak. İsrail’in uyguladığı soykırımın belgesi niteliğindeki fotoğraflardan oluşan “Kanıt” sergisi ve soykırım sürecine nasıl gelindiğini anlatan “İnsanlığın Evrensel Yıkımı” sergisi Zeytinburnu Kültür Sanat’ta birlikte yer alacak.

“Kanıt ” Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşuyor ve İsrail’in Gazze’deki insan hakları ihlallerini ve uluslararası hukukun çiğnendiği anları gözler önüne seriyor. Sergideki fotoğraflar, İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını belgeleyerek Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki soruşturmalara delil oluşturuyor.

“İnsanlığın Evrensel Yıkımı” ise kronolojik olarak insanlığın günümüzde geldiği noktayı ve İsrail’in gerçekleştirdiği soykırımın tarihsel sürecini kavramlar, fotoğraflar ve belgelerle özetliyor.

Sergi 27 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi açılışı 10 Ekim Cuma günü, sezon açılış töreninin hemen ardından yapılacak.

Ekim Ayında Zeytinburnu Kültür Sanat’ta Neler Var?

Zeytinburnu Kültür Sanat, yeni sezonda da hız kesmiyor. Bu sezon da birbirinden kıymetli isimlerin ağırlanacağı Zeytinburnu Kültür Sanat’ta ekim ayından itibaren, birçok özel ve önemli etkinlik gerçekleşecek. Ekim ayı kataloğumuza Zeytinburnu Kültür Sanat’ın web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)