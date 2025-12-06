ZEYTİNBURNU” KONULU 15. FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİ AÇILIŞI VE ÖDÜL TÖRENİ, ZEYTİNBURNU KÜLTÜR SANAT’TA GERÇEKLEŞTİ!

Yarışmada dereceye giren eserlerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu ve eser sahiplerine ödüllerinin verildiği tören, 6 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Zeytinburnu Kültür Sanat’ta başladı. Törene Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu’nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Kültür Sanat’ta gerçekleşen 15. Fotoğraf Yarışması Sergi Açılışı ve Ödül Töreninde “Zeytinburnu” konulu fotoğraflar sanatseverlerle buluştu. Fotoğraf sanatı içinde farklı anlayışları yansıtan eserler; serbest, drone ve foto öykü adlı 3 ayrı kategoride ödüllendirildi ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Seçici kurul üyelerinin titiz bir değerlendirme sonucunda ödüle layık gördüğü fotoğrafların sergilendiği ve eser sahiplerine ödüllerinin takdim edildiği tören, 6 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te başladı.



“Sanat, hayat sürerken duraklayıp ne olup bittiğine bakmaya imkân veriyor.”



Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, fotoğraf sanatının sağladığı imkânlar üzerine konuştu:



“Sanat, aslında hayat sürerken biraz duraklayıp ne olup bitiyor diye bakmamıza imkân veren bir bakış açısı. Bu fotoğraf yarışmasına katılan eserler de bir kez daha neler yaptığımızı gösteriyor, ânı donduruyor ve yaptığımız işe yabancılaşarak bakmamızı sağlıyor.

Bir kez daha Türkiye Fotoğraf Vakfı’na, seçici kurul üyelerimize, katılan bütün fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ödül alan yarışmacılarımızı ise tebrik ediyorum. Gücümüz yettiğince bu yarışmayı sürdüreceğiz. 15 yıl az bir şey değil. İnşallah nice yıllar ‘Zeytinburnu’ konulu fotoğraf yarışmamız devam eder.”



“Fotoğraf sanatçılarımız, ilçemizin sahip olduğu güzellikleri kalıcı hale getiriyor.”



Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, sergilenen fotoğrafların Zeytinburnu’nun güzelliklerini hatırlattığını vurguladı:



“Fotoğraf sergisini hep birlikte gezdik, fotoğraf sanatçılarımızdan eserleriyle ilgili bilgi aldık. Bu fotoğraflardan şunları anladık: Zeytinburnu’nda yaşıyoruz ve günlük bir koşuşturmaca içinde bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Zeytinburnu’nda o kadar güzelliklerimiz var ama biz bu telaşe, yoğunluk içinde o güzellikleri fark etsek de bazen es geçebiliyoruz. Fotoğraf sanatçılarımız, ilçemizin sahip olduğu o güzellikleri kalıcı olarak bize sunuyor.”



100 Binlerce Liralık Ödül Dağıtıldı!



Yarışmanın seçici kurulunda yer alan Coşkun Aral, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Murat Gür ve Süleyman Gündüz’ün değerlendirip ödüle layık gördüğü eserler, Zeytinburnu Kültür Sanat’ta sergi haline getirildi. Eser sahiplerine ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi.



Serbest ve Drone kategorilerinde birincilere 60 bin, ikincilere 40 bin, üçüncülere 30 bin, mansiyon ödülü alanlara 10 bin, sergileme ödülüne layık görülenlere ise 5 bin lira takdim edildi. Foto Öykü kategorisinde ise birinciye 75 bin, ikinciye 60 bin, üçüncüye 40 bin, mansiyon ödülü alanlara 20 bin, sergileme ödülüne layık görülenlere ise 7 bin 500 lira verildi. Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü ise 25 bin lira değerindeydi.



Serbest, Drone ve Foto Öykü kategorilerinde ilk üçe giren isimler ve eserleri şöyle sıralandı:



Serbest



1. İhsan İlze – Devran Meşki

2. Fatih Balaman – Mesir Macunu

3. Nuray Tokuş Demir – Minnoşgiller



Drone



1. Serdar Aydın – Anıt

2. Kemal Türk – Kış Masalı

3. İhsan İlze – Gece Panorama



Foto Öykü



1. Sebahattin Özveren – Yılmaz Usta ve Miço

2. Nurettin Boydak – Hamam Kültürü

3. Fadime İriz – Buz Hokeyi Maçı



Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)