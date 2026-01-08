RÖPORTAJIN VİDEOSUN BU MNECRALARDA İZLEMENİZ MÜMKÜN

Mahalle muhtarlığında yapılan röportajda gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in bir çok konuda sorduğu her türlü soruya samimi cevaplar veren Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle muhtarı Hüseyin Erkol ile yapılan röportajını dikkatinize sunuyoruz.

Röportaj: Hüseyin Çetiner

MUHTARIM BİZ SİZİ TANIYORUZ TANIMAYANLAR İÇİN KENDİNZİ KISACA YANITIRMISINIZ ?

Tabi ben aslan Konyalıyım 1988 yılında ekonomik nedenlerden dolayı İstanbul Zeytinburnu Yeşiltepe mahallesine taşındım . O günden bu yana işim ve aşım hep burada oldu. Yeşiltepe yi ve Zeytinburnu’nu seviyorum. O günden bu yana tekstil işi yapıyoruz.2 evladımız var şu an tekstil işimizi onlar takip ediyorlar. Tekstil ürünleri üretim ve ihracatı yapıyoruz.

MUHTARLIK SEVDASI NASIL OLDU PEKİ ?

Biraz önce söylediğim gibi ben tekstil ürünleri üretim ve ihracatı yaparken Nadiye Polat hanım yani eski muhtarımız bana 2019 yerel yönetim seçimlerinden önce bana azalık teklif etti başta sıcak bakmadım ama daha sonra yıllardır ikamet ettiğim mahallemin sorunlarına da kafa yormamın doğru olduğuna inandığım için teklifi kabul ettim.

31 Mart 2019 Yerel Yönetim seçimlerinde muhtar adayı olmaya karar verdim ve oldum. İlk olarak yapılan açıklamada 16 oy ile seçimi kazandığım söylendi ancak daha sonra mevcut muhtarın yaptığı itiraz sonucu 16 oy farkı ile kazandığım Yeşiltepe mahalle muhtarlığını 6 oy ile kaybettiğim açıklandı. Biz nasip olmadı diyerek duruma rıza gösterdik ama hemen bir sonraki seçim için çalışmaya başladım.

BU AZ OY FARKI İLE KAYIP BENİ ÇOK ÜZDÜ TAM 1.5 SENE KENDİME GELEMEDİM

31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde yeniden aday oldum. Allaha nasip etti daha seçim kurulu sonuçları açıklamadan önce 2 sandık hariç diğer bütün sandıklarda birinci idim. Günün sonunda açıklanan sonuçlara göre kazandım. Bu an benim için çok duygusal bir andım.

YILLARDIR ELLERİNİZDE LİSTE GÖMÜYORUM ERZAK DAĞITIMI YAPIYORSUNUZ NASIL OLUYOR BU ?

Biz muhtar olarak veren el ile alan elin arasında bir aracıyız. Aracı olanda sevap yönünde veren ile aynı sevabı alıyor. Ramazan da ağırlıklı olmak üzere yılın her döneminde destek olmaya devam ediyoruz. Rabbim hayrını bizim üzerimizde ihtiyaç sahiplerine ileten bütün hayırseverlere teşekkür ederim.

EKMEK DAĞITIMI NASIL GİDİYOR ?

Bana ekmek dağıtım projeniz çok ilginç geldi biraz anlatı mısınız ? Bakın bazıları için bir ekmek veya 2 ekmek çok önemli olmayabilir ama ekonomik sıkıntı yaşayan bir aile için o ekmeğin ne kadar önemli olduğunu ben çok iyi biliyorum. Şu an 47 aileye günlük taze ekmek veriyoruz. Burada Zeytinburnu 1453 Derneğinin sahibi Recep Keskin başkanıma teşekkür ederim 20 ailenin sponsoru odur .

MUHTAR ERKOL SÖZLERİNE ŞU ŞEKİLDE DEVAM ETTİ:

Zeytinburnu Kaymakamımız Dr. Adem Uslu bey’e burada özel bir teşekkür iletmek isterim. Her konuda bilgi birikimi ile bana ciddi katkılar yaptığını ifade etmek isterim.

Ayrıca Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’a, İmar Müdürümüz Enes Serdar’a, Fen işlerimize ne kadar teşekkür etsem azdır.

Konyalı Camisi mahallemize gayet güzel oldu. Yüzlerce yavrumuz kreş ve ana okulu hizmeti alıyor. Azam ve aynı zamanda Yeşiltepe spor kulübü başkanı Barış Cantürk ‘de bir çok evladımızı spor’a dahil ettiği için kendisine teşekkür ederim

Bütün mülkü idare amirlerimiz ile tek gayemiz halkımızın yaşamını daha da güzel hale getirmek için gayret sarf ediyoruz.

2 senelik muhtarım 2 sünnet şöleni yaptık bir çok ailenin yaşamına dokunduk. Dokunmaya da devam edeceğiz.

İlk sünnet şölenimizi Türkmenler Birliği Vakfı’nın yöneticilerinden Zeytinburnu Belediyesi Meclis üyesi iş insanı sayın Abdukerim Turdi (Harabati) ve vakıf yöneticileri en büyük desteği verdiler. Başta sayın Turdi olmak üzere herkese teşekkür ederim.

Bu senede çok sayıda inşaat firması sünnetimize sponsor oldu. Bizim yardım ve desteklerimiz bir çok alanda devam ediyor.

Hayır severlerin arzu etmeleri halinde muhtarlarımız ile beraber ihtiyaç sahiplerine ulaşabilirler.

Biz nakit yardım kabul etmiyoruz. Yetim Çocuk giydirmesi, çok zorda olan ve ihtiyacı olduğuna inandığımız bir çok alanda mahalle sakinlerimize katkı ve destek sunuyoruz.

Sesimize kulak verip güzel bir röportaja imza attığınız için size ve yayın kurumunuza teşekkür ederim.

