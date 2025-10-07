Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yürütülen görüşmeler sonucunda, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) alanında DSÖ İşbirliği Merkezi'nin Türkiye'de açılması için resmi süreci başlattıklarını belirterek "Bu adım, ülkemizin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki uluslararası rolünü daha da güçlendirecek, Türkiye'yi bu alanda bir bölgesel merkez haline getirecektir." dedi.
Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ organizasyonu ile DSÖ işbirliğiyle İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nin açılışındaki konuşmasında, sağlığın yalnızca hastalıkların tedavisi değil, bireyin, toplumun ve çevrenin bir bütün olarak korunması, geliştirilmesi ve geleceğe taşınması olduğunu söyledi.
Türkiye'nin, Anadolu'nun zengin kültürel mirasına sahip olduğunu vurgulayan Dr. Tedros, son yıllarda hacamat ve sülük tedavisi gibi uygulamaların sertifikalandırılarak modern sağlık hizmetlerine entegre
Kronik Yaraların Larva Tedavisi
Larvalar ile radyasyon, ısı yanığı yaraları, romatoid artrit ve Behçet hastalığı dolayısıyla açılan yaralar, piyodermagangrenozum
Yöntem: Yüzeysel yaralarda L.sericata'nın I. ve II. dönem larvaları ortalama 1 cm2’lik yaraya 8-10 adet, direkt olarak konur. Larva sayısı yaranın derinliğine ve nekrotik dokunun durumuna göre artırılabilir.
Bu şekilde hareketli larvalar yaradaki tüm nekrotik alana tutunabilir ve nekrotik dokunun derinliklerine girebilirler. Yüzeysel ağrılı yaralarda larvalar bir poşet içerisinde yara üzerine konarak larvaların hareketinden kaynaklanabilecek ağrı önlenebilir.
Buna rağmen ağrı olur ise larva ve yaranın üzerine steril serum fizyolojik damlatılarak ağrı giderilerek larvaların yarada daha uzun süre kalması sağlanır. Yaradaki nekrotik dokunun durumuna göre larva tedavisi; günlük, haftalık veya haftada 1-2 kez uygulanır. Merkezimizde haftada iki kez uygulanan tedavide larvalar yara üzerinde 48-72 saat tutulduktan sonra yaradan uzaklaştırılır.
İşleme yaradaki nekrotik doku tamamen temizlenene kadar devam eder, sonra hastaların takipleri yaranın iyileşmesine göre iki haftada veya ayda bir yapılır. Kontrollerde yara kapanmamışsa larva tedavisine devam edilir.
Bulgular: Hastanın dolaşım sorunu yoksa larva uygulandıktan sonra nekrotik doku temizlenerek canlı doku oluşmaya başlamaktadır. Eğer 1-2 uygulamadan sonra yarda iyileşme olmazsa hastalar kalp damar cerrahına gönderilmekte ve dolaşım sorunu giderildikten sonra tedaviye devam edilmektedir.
Sonuç: LDT antibiyotiklere dirençli bakterilerle enfekte kronik yaraların, osteomiyelitin
