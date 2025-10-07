Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yürütülen görüşmeler sonucunda, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) alanında DSÖ İşbirliği Merkezi'nin Türkiye'de açılması için resmi süreci başlattıklarını belirterek "Bu adım, ülkemizin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki uluslararası rolünü daha da güçlendirecek, Türkiye'yi bu alanda bir bölgesel merkez haline getirecektir." dedi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ organizasyonu ile DSÖ işbirliğiyle İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nin açılışındaki konuşmasında, sağlığın yalnızca hastalıkların tedavisi değil, bireyin, toplumun ve çevrenin bir bütün olarak korunması, geliştirilmesi ve geleceğe taşınması olduğunu söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom G hebreyesus,mesajında, geleneksel tıp alanındaki vizyoner liderliği için Emine Erdoğan'ı tebrik etti, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na da Türkiye'nin geleneksel bilgi ile sağlık inovasyonuna olan güçlü bağlılığını ortaya koyan çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin, Anadolu'nun zengin kültürel mirasından beslenen köklü bir geleneksel tıp geçmişine sahip olduğunu vurgulayan Dr. Tedros, son yıllarda hacamat ve sülük tedavisi gibi uygulamaların sertifikalandırılarak modern sağlık hizmetlerine entegre edilmesinin önemli bir adım olduğunu kaydetti. Dr. Tedros, Türkiye'nin bu süreçte, geleneksel bilgiyi koruma iradesini güvenlik, kalite ve modern sağlık hizmeti sunumuyla birleştirme kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kronik Yaraların Larva Tedavisi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gelene ksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erdal Polat yaptığı konuşmada ;"3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"de Larva debridm an tedavisi (LDT) ölü dokularla beslenen Lucilia sericata (L. sericata)’nın I. ve II. dönem larvalarıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. LDT'si derideki pü rülan, kabuklu yaraların tedavisinde altta yatan hastalıklardan bağımsız olarak uygulanabilir.

Larvalar ile radyasyon, ısı yanığı yaraları, romatoid artrit ve Behçet hastalığı dolayısıyla açılan yaralar, piyodermagangrenozum ve kutanöz leishmaniasis başarıyla tedavi edilmektedir. Tıbbi larvalar, ürettikleri enzimler ile yara üzerindeki ölü dokuyu eriterek çıkarttıkları gibi, yarayı dezenfekte eder ve dokuyu granülasyon oluşturması için uyarırlar. Zayıf iyileşme kapasitesi yüzünden, diyabetik yaralar kolaylıkla enfekte olabilir, kan dolaşımına geçen bakteriler sepsise neden olabilirler. Bu yaraların iyileşmesiiçin enfeksiyonun önlenmesi, yaradaki ölü dokunun çıkarılması ve yeni yüzey dokusunun oluşması gerekir.

Larvaların salgıladığı proteolitik enzimler, anti-bakteriyel ve granülasyonu geliştiren değişik maddeler nekrotik dokuyu sağlıklı dokuya zarar vermeden debride eder ve mikroorganizmaları yiyerek üremesini durdurarak veya öldürerek yarayı dezenfekte ederler.

Yöntem: Yüzeysel yaralarda L.sericata'nın I. ve II. dönem larvaları ortalama 1 cm2’lik yaraya 8-10 adet, direkt olarak konur. Larva sayısı yaranın derinliğine ve nekrotik dokunun durumuna göre artırılabilir.

Bu şekilde hareketli larvalar yaradaki tüm nekrotik alana tutunabilir ve nekrotik dokunun derinliklerine girebilirler. Yüzeysel ağrılı yaralarda larvalar bir poşet içerisinde yara üzerine konarak larvaların hareketinden kaynaklanabilecek ağrı önlenebilir.

Buna rağmen ağrı olur ise larva ve yaranın üzerine steril serum fizyolojik damlatılarak ağrı giderilerek larvaların yarada daha uzun süre kalması sağlanır. Yaradaki nekrotik dokunun durumuna göre larva tedavisi; günlük, haftalık veya haftada 1-2 kez uygulanır. Merkezimizde haftada iki kez uygulanan tedavide larvalar yara üzerinde 48-72 saat tutulduktan sonra yaradan uzaklaştırılır.

İşleme yaradaki nekrotik doku tamamen temizlenene kadar devam eder, sonra hastaların takipleri yaranın iyileşmesine göre iki haftada veya ayda bir yapılır. Kontrollerde yara kapanmamışsa larva tedavisine devam edilir.

Bulgular: Hastanın dolaşım sorunu yoksa larva uygulandıktan sonra nekrotik doku temizlenerek canlı doku oluşmaya başlamaktadır. Eğer 1-2 uygulamadan sonra yarda iyileşme olmazsa hastalar kalp damar cerrahına gönderilmekte ve dolaşım sorunu giderildikten sonra tedaviye devam edilmektedir. LDT’si öncesi ve tedavi sonrasında yaptığımız bakteri kültürlerinde, tedavi ilerledikçe enfeksiyonun belirgin bir şekilde azaldığı görülmüştür.

L.sericata larvalarının salgıları E.coli, P.aeruginosa , MRSA, MSSA, S.agalactiae, ß hemolitik Streptokoklar ve Gram(+) çomaklar üzerine öldürücü ve üremeyi durdurucu etkisinin olduğu görülmüştür. LDT’sıyla nekrotik dokunun debridmanı %80-%95 veya ileri derecede olup koku ve yaradaki ağrı önemli ölçüde azalır. 2-3 kez larva uygulamasından sonra yaralardan ilk alınan örneklerde üreyen bakterilerin ve biyoflim tabakasının kayıp olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: LDT antibiyotiklere dirençli bakterilerle enfektekronik yaraların, osteomiyelitin tedavisinde altta yatan nedenlerden bağımsız olarak, sepsisi ve amputasyonu önlemede kullanılabilir. LDT'sinin kronik yaraların temizlenmesinde ve granülazisyonun başlamasında etkili bir yöntem olduğu değişik araştırıcıların çalışmalarıyla ispatlanmıştır.

