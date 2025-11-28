HALK OZANI AHMET POYRAZ’A VEFA GECESİ GÖRKEMLİ OLDU

Van Erciş’te doğan ve son 40 senedir Zeytinburnu ilçesinde yaşayan Halk Ozanı Ahmet Poyrazoğlu için Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde muhteşem bir anma gecesi ve adına yazılan kitap ile güzel bir programa imza atıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Düzenlenen vefa gecesinde ilk olarak “Zeytinburnu’nda Ercişli Bir Usta Aşık Ahmet Poyrazoğlu Sözlü Tarih Çalışması” Kitabının yazarı Prof. Süleyman Şenel bir açılış konuşma yaptı.

Program daha sonra Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy’un selamlama konuşması ile devam etti.

Akabinde Van Erciş Vakfı başkanı konuştu. Son protokol konuşmasını ise Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu yaptı.

Protokol konuşmalarından sonra adına vefa gecesi düzenlenen Ahmet Poyrazoğlu aldı sazı eline çıktı sahneye.

Aşıkların her zaman yaptığı gibi bir iki hikaye anlatarak sonra türküsünü söyledi ve sahneyi ozan arkadaşlarına bıraktı.

Ozan dostları’ da Ahmet Poyrazoğlu ile alakalı bir anısını anlattıktan sonra türkülerini söyleyerek arkadaşlarını mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.

Daha sonra imza faslı ile düzenlenen vefa gecesi hatıra fotoğraflarının çekimi ile son buldu.

Kendisi de halk ozanı hayranı olan Gazetemiz ve Televizyonumuzun kurucusu ve imtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’de Halk ozanı Ahmet Poyrazoğlu’nu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)