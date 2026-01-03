Kazlıçeşme Sanat Konuşmalarında birbirinden değerli konuklarla müzik eşliğinde söyleşiler gerçekleştiriliyor. Programın müzik bölümlerinde piyanoda Feride Varol yer alıyor. Kazlıçeşme Sanat Konuşmalarının aralık ayı konuğu Türk Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği konusundaki çalışmalarıyla bilinen İlknur Bektaş oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Birçok gösterinin koreograflığını yapan, asma davul ve erbane icracısı Bektaş’la “Türk Halk Oyunları” hakkında sohbet edildi. Ney ve balabanda Cem Ekmen, konuk sanatçı olarak söyleşiye eşlik etti. Sohbet, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 19.30’da Zeytinburnu Kültür Sanat’ın Youtube kanalında yayınlandı.

“Derleme çalışmalarında amaç, kültürel mirası kayıt altına almak.”

İlknur Bektaş, halk müziği ve halk oyunları derleme çalışmalarının amacı hakkında konuştu:

“1930’larda Anadolu’da halk müziği derlemeleri için sahaya inildiğinde halk oyunları derlemeleri de başlamış. Bugün gelinen noktayı elbette hedeflemiyorlar. Kültürel mirası kayıt altına almak istiyorlar. Bir ulusun kendine ait olanı bilmesi, koruması, aktarması varlığının temel sebeplerinden biri. Kendisine ait olan yok olduğunda onu diğer uluslardan ayıracak bir şey kalmıyor. Folklor çatısı altında tanımladığımız her şey bizi temsil ediyor.”

“Müzik, halk oyunları için çok önemli.”

İlknur Bektaş, müziğin halk oyunlarındaki rolünü vurguladı:

“Müzik tempoyu, coşkuyu değiştirmediyse ama sen dansta bunu yapmaya çalıştıysan hareket ve müzik birleşmez. Müzik bu yüzden bizim için çok önemli. Dansın içine bu sayede giriyoruz.

Müzik sayesinde hep birlikte bir duyguyu paylaşıyoruz. Müziğin hissettirdiği coşku ya da hüzün bize dansta da bu şekilde tesir etmeli.

Dans, çok iyi hareket edebilmek anlamına gelmiyor. Çok iyi çalışmış olabilirsiniz. Çok teknik de olabilirsiniz.

Bedeninizi de geliştirmiş olabilirsiniz. Ama müziğe uyum sağlamadığınızda dans etmiş olmuyorsunuz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)