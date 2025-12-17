Zeytinburnu Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin gelenekselleşen Öykü Yarışması bu yıl 11. kez genç kalemleri bir araya getiriyor. Son başvuru tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler ve yetişkinler için geri sayım başladı. Zeytinburnu Belediyesi’nin gençlere yönelik en köklü kültürel etkinliklerinden biri olan yarışma, dilin doğru ve etkili kullanılmasını teşvik ederken Türk öykücülüğüne yeni eserler kazandırmayı amaçlıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Yarışmaya; ilkokul 4. sınıftan başlayarak ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve yetişkinler katılabiliyor. Katılım için Zeytinburnu’nda ikamet etmek, okumak, çalışmak ya da Bilgi Evleri veya Gençlik Merkezi’ne üye olmak yeterli. Her katılımcı en fazla iki öyküyle başvuru yapabiliyor. Bu yıl yarışmanın teması serbest; katılımcılar diledikleri konuda öykülerini yazabiliyor. Başvurular şahsen alınıyor.

Yarışmanın finali, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımıyla gerçekleştirilecek. Kazananlara toplam 740 bin TL ödül dağıtılacak. Birincilere 60 bin TL, ikincilere 45 bin TL, üçüncülere 30 bin TL verilecek; ayrıca her kategoride beş esere 10 bin TL teşvik ödülü sunulacak. Dereceye giren katılımcılar bununla da kalmayacak; ailelerinden iki kişiyle birlikte 5 gece 6 gün sürecek Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ile ödüllendirilecek. Ödül töreni tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Zeytinburnu Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi, yıllardır sürdürdüğü eğitim, kültür ve sanat çalışmalarıyla pek çok gencin yazın yolculuğuna katkı sunmayı sürdürüyor. Bu yarışma da gençlerin üretme, paylaşma ve kendini ifade etme alanını büyüten önemli bir platform olma özelliğini koruyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)