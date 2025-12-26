ZEYTİNBURNJU BELEDİYE BAŞKANI ARISOY VE KAYMAKA DR.USLU BİR SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI…

İlk olarak Merhum Dr. Sadık Ahmet’in hayat hikayesini anlatan kısa bir tanıtım filmi katılımcılara izletildi. Akabinde Zeytinburnu Belediye başkanı Av. Ömer Arısoy kısa bir selamlama konuşması yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Söz ustası Zeytinburnu ilçe kaymakamı Dr. Adem Uslu çok manalı ve faydalı bir selamlama konuşması yaptı. Dr. Uslu Merhum ile şehit edilmeden kısa bir süre önce Antalya’da bir programda tanıştığını ve korunma konusunda endişesini dile getirdiğini Merhum’ un da ben 10 yılda Batı Trakya yı dünya gündemine getirmeyi başardım ölsem veya öldürülsem de gözüm açık gitmeyecek dediğini ifade etmesi salonda duygu dolu anlar yaşattı.

AYDINLAR OCAĞI GENEL BAŞKANI PROF.DR. MUTAFA ERKAL’IN MODERATÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI PANEL’İN ÖNEMLİ KONUŞMACILARI VARDI

Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet, vefatının 30. yıl dönümünde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen anlamlı bir panel ile anıldı.

Zeytinburnu Kaymakamlığı, Zeytinburnu Belediyesi, Aydınlar Ocağı ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, Dr. Sadık Ahmet’in hayatı ve Batı Trakya Türklüğü davası konuşuldu.

Moderatörlüğü Prof. Dr. Mustafa Erkal'in yaptığı panelde Merhum’un eşi Işık Ahmet, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Prof. Dr. Nilüfer Erdem konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)