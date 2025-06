2024-2025 sezonunun başarıyla tamamlanmasının ardından Zeytinburnu Kültür Sanat’ta mezuniyet heyecanı yaşandı. Zeytinbutnu Kültür Sanat’ta düzenlen mezuniyet şöleninde bu sezon sertifika almaya hak kazanan 1.313 ZKS kursiyeri sertifikasına kavuştu. Kursiyerlerin eserleri, şölenden hemen önce açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Böylelikle 16 yıl boyunca Zeytinburnu Kültür Sanat’taki kurslardan mezun olan kursiyer sayısı 15 bin 626’ya çıkmış oldu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ev sahipliğinde gerçekleşen Zeytinburnu Kültür Sanat 2024-2025 kurs sezonunu mezuniyet törenenine; İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ve Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu katıldı.

BAŞKAN ARISOY: “16 YILDA 16 BİN KİŞİYİ SANATLA BULUŞTURDUK”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, kursiyer ve eğitmenleri tebrik ettiği konuşmasında kültür ve sanatın iyileştirici yönüne vurgu yaptı: “Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul’un önemli kültür odaklarından biri olma yolculuğunu sürdürüyor. 16 yılda yaklaşık 16 bin kişi kurslarımızdan sertifika aldı, bu yıl 1.400’e yakın kursiyerimiz mezun oldu. Pandemi dönemini de hesaba katarsak her yıl ortalama 25 kursa 1.000’den fazla kursiyerimiz katıldı. Biz bu çalışmanın içinde olmaktan çok mutluyuz. Her yerde, her zaman söylüyoruz. ‘Kültür ve sanat iyileştirir, hayatı güzelleştirir. Hayata farklı bir gözle bakmamızı sağlar.’ Hemen her branşla ilgili bunu söylemek mümkündür.”

VALİ YARDIMCISI ALKAN: “ZKSM İLE BELEDİYECİLİĞE FARKLI BİR BOYUT KAZANDIRILMIŞ”

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ise sergide gördüğü eserlere olan beğenisini ifade etti ve belediyecilik anlayışının dönüşümüne dair şöyle konuştu: “Sergide gördüğüm eserlerin hepsi, sabır özen ve yetenekle meydana getirilmiş. Hem eğitmenlerimizi hem de kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Belediyemizin bu çalışmayı yapması da bizim için çok kıymetli. Artık modern çağda belediyelerin yol yaparak, çöp toplayarak, su hizmeti getirerek hizmetini sürdürmesi yeterli görülmüyor. Devlet ve belediyelerimiz vatandaş için var. Vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne dek her türlü ihtiyacını görmekle yükümlü.”

ZEYTİNBURNU KÜLTÜR SANAT KURSLARI, 16 YILDIR İSTİKRARLA SÜRÜYOR!

2009’da Zeytinburnu Kültür Sanat bünyesinde açılan kültür sanat kursları, 24 farklı branşta sunduğu eğitimle 16 yıldır istikrarla sürüyor ve Zeytinburnu halkından yoğun ilgi görüyor. Kültürel mirası yaşatıp gelecek nesillere aktarmayı ve sanata duyulan ilgiyi canlı tutmayı amaçlayan kurs programları, her yıl artan branş sayısı ve nitelikli eğitmen kadrosuyla gelişimini sürdürüyor. Bu yıl da farklı branşlarda verilen eğitimlerle yoğun ve verimli bir kurs sezonu geride bırakıldı. Hem gençlerin hem de yetişkinlerin eğitim alabildiği kurslarda; Hüsn-i Hat, Kaligrafi, Tezhip, Ebru, Minyatür, Fotoğraf, Temel Resim, Yağlı Boya, Rölyef, Ud, Piyano, Bağlama, Gitar, Keman, Ney, Şan, Diksiyon, Halk Oyunu, Tiyatro, Yan Flüt, Yazarlık Atölyesi, Çömlek Atölyesi, Osmanlı Türkçesi, Kalem İşi branşlarında alanında uzman eğitim kadrosu hizmet verdi.

