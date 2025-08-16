SEÇMENDE SADECE CHP’Lİ BELEDİYELERE YAPILAN OPERASYONLARDAN DOLAYI ÇOK RATAHSIZZ

İstanbul Times Tv Özel Youtube,İstanbul Times Tv Face Book ve İstanbul Times TikTok yayın mecralarımzıda yaptığımız sokak röportajlarında bir çok seçmen 17-25 Kadir Topbaş, Melih Gökçek, Balıkesir ve Bursa Ak Partili başkanlarının görev sürelerine daha 1.5 sene kala neden görevden alındığının, suçları var ise ne için dava açılmadığını sorgulayan seçmene Ak parti bir cevap vermek zorun değil mi ?

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Hakeza suçlu değiller idiyse neden halkın oyları ile seçilmiş 4 büyükşehir belediye başkanlarının onurları ile oynanarak görevden alındığın da asıl patron olan halk’ a açıklanması gerekir.

ÜLKEMİZİN ŞU AN BİRİNCİ GÜNDEMİ İBB DALGALARI MI ?

Sahte Diploma çeteleri en kılcal damalarına kadar e-İmza marifeti ile her türlü iş ve işlemi yaparken hükümet kendisine bir zarar gelmesin düşüncesinde olduğu için işin üzerine yeteri kadar gidemediği izlemi kamuoyunda ciddi endişelere neden oluyor.

Kamu makamlarının bu işin üzerine ciddi bir şekilde gitmemesi hem nu şebekelere cesaret veriyor hem de emekleri ile yıllarca okuyup hakkı ile diploma alanların bile sanki diplomaları sahte imiş gibi bir imaj oluşturulması insanları üzüyor.

Ey Hükümet 2023 Yılında Bağ Kur’lu 7.200 gün ile emekli olacak on binlerce Bağ Kur’ lu 25 Yılını ve 9 bin pirim gününü doldurmuş halen 10- 15 yıl yaş bekleyecek ? hem pirim ödüyor hem de emekli maaşı almaktan mahrum olduğu için çifte bir mağduriyet yaşıyor.

4 milyon civarında emekli 16.500 TL maaş alıyor İstanbul’da en ücra ve uzak ilçe de bile en düşük kira bedeli 20 -25 bin TL den aşağı değil

Gıda fiyatları almış başını gidiyor. Sizin gündeminizde sadece gelecek seçimde isimize yarar düşüncesi ile rakip partiyi seçmenin gözünde düşürmek için atraksiyon üzerine atraksiyon üzerine atraksiyon yapıyorsunuz.

Bir çok seçmen CHP’li belediyelerde hata eksik ve suistimal olmadı demiyor. Daha büyükleri Ak Partili belediye ve kuruluşlarda oluyor diyerek sert tepki gösteriyor..

En basit Örnek Ak Parti Bitlis Milletvekili Vahit Killer’in sahibi olduğu Saphire plazayı borçlu olduğu bankaya 100 milyon dolara verdi. Aynı kişi 3 sene sonra bu yere 48 milyon dolar vererek satın aldı. Siz bunun için tutuklanan birisini duydunuz mu?

Hakeza Demirören Holding’in üzerine kayıtlı yeşil alan olan Eyüpsultan Göktürk’te yer alan Kemer Contry tatil kötü içi ve çevresinde yer alan yeşil alanın imara açılıp 600 milyon dolar rant’ ı TOKİ ve Ziraat bankası aracılığı ile elde eden TÜPÇÜ Demirören bu para ile Doğan Medyayı satın alırken Ziraat banaksında kullandığı 1 milyar dolarlık kredinin yarıdan fazlasını ödememiş oldu. Milli piyango ve şans oyunlarını satın aldığı zaman 5 dakikada bir çekiliş yaparak halkı kumarbaz yapmak için bu yetkiyi aldı mı ?

Ak Parti’den önce binlerce yıldır imara açık olmayan Ataköy sahili, Basın ekspres yolu Haramidere başta olmak üzere İstanbul’da verilen yanlış ve haksız imarlar ile Avrupa’nın Gökdelen baş kenti oldu.

Hiç kimsenin halkın parasını çar çur etmesine kimse rıza gösteremez. Biz de bu ülkede yaşıyoruz en büyük ve bol sıfırlı yolsuzlukları kimin yaptığını çok iyi biliyoruz. Ben iktidarım mühür bende ben ne dersem olur mantığı demek doğru değildir.

HALK BİZE SOKAKTA SORUYOR AK PARTİLİ BAŞKANLARI PEYGAMBER EVLADI MI ?

Suç örgütü lideri olarak resmi makamlar tarafından anlatılan A.İ.A’ın CHP’den çok Ak Partili yöneticilerin başında olduğu kurum ve kuruluşlar ihale aldığı sık sık basın yayın organlarında yayınlandı. Ancak her ne hikmetse bu suç örgütü lideri Ak Parti ile her şeyi nizami ve kurallara uygun olarak yapmış iş CHP’li Belediyelere gelince yaptığı hiç bir işini doğru ve düzgün yapmaması yaşamın doğal akışına terse değil mi ?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)