Şile Er Meydanının yeniden kurulması için Milli Sporcu ve Başpehlivanlardan Mecit Yıldırım’ın organizesiyle Bıçkıdere Köyü Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği'nin ev sahipliği ve İş insanlarının sponsorluğunda gerçekleşen güreşlere Akparti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Ak Parti İlçe Başkanı Sn. Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak ve Ata Sporuna gönül veren kalabalık Şile'li Spor Severlerin katılımıyla akşam saatlerine kadar devam etti.

Yerli ve Milli Başpehlivanlarımız Fatih Koyuncu ve Mecit Yıldırım’a Teşekkür ediyorum…

Önceki dönem Şile Belediye Başkanı ve İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı Şile Yağlı güreşleri hakkında konuştu. Ocaklı; “Belediye Başkanlığı dönemimiz içerisinde geleneksel hale getirdiğimiz ancak iki senedir yapılmayan Ata sporumuz yağlı güreşlerin devam etmesi noktasında Bıçkıdere köyümüzün dernek yöneticileri, yerli ve milli güreşçilerimiz Fatih Koyuncu ve Mecit Yıldırım ,hayır severler ve tabi ki Devletimiz, Spor Bakanlığımızla beraber nasip oldu ve bu yıl yeniden hayata geçirdik. Ayrıca Şile’mizin her bölgesi Ata sporu sevdalısı ama Bıçkıdere bölgesi her fırsatta Yağlı Güreşlere olan sevdasını her fırsatta dile getirildiği bilinmekte bu nedenle ara verilen yağlı güreşlerin buradan devam ettirilmesi ve bu bayrağın yeniden bu bölgeden taşınmaya başlaması bizim için ayrı bir anlam taşıyor.

Eski ismiyle 57 köyümüz var insanlarımızın severek ve ilgiyle takip ettikleri bir etkinlik Şile Yağlı güreşleri ve inanıyorum ki; bu güreşlerin bayrağı iki aradan sonra Bıçkıdere köyümüzde yeniden dalgalanmaya başladı ve devamının geleceğine inancım tamdır. Bu programa desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanlığımıza, Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonuna, sponsor firmalara, köylümüze, bölgemiz insanlarına ve ata sporuna gönül veren tüm Şileli hemşerilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Fatih Koyuncu Omuzlarda Er Meydanlarına Veda Etti..

Şileli Başpehlivan Fatih Koyuncu Başpehlivanlık karşılaşmalarında Orhan Okulu,Recep Kara , Serhat Balcı, Yusuf Can Zeybek,Salih Erinç gibi çok sayıda Başpehlivanların katıldığı karşılaşmalar öncesi son Jübile maçına çıkan Fatih Koyuncuyu omuzlarına aldılar ve hep birlikte sahayı turladılar ve güreş severlerin alkışlarıyla Fatih Koyuncu Jübilesini memleketi Şile’de gerçekleştirdi ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş,İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı tarafından Fatih Koyuncu’ya altın kemeri takıldı.

Eski Pehlivanlardan Merhum Mehmet Yalçın Dualarla Anıldı

Eski güreşçilerden Mehmet Yalçın elim bir kaza sonucu hayata veda etmiş ve başta ailesi olmak üzere yağlı güreş camiasında ve çok sayıda yetiştirdiği öğrencilerini, sevenlerini üzmüştü. Şile Yağlı güreşlerinde usta Mehmet Yalçın unutulmadı ve Ak Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül tarafından Aşr-ı Şerif okundu ve dualar Usta Merhum Mehmet Yalçın ruhuna gönderildi. Mehmet Yalçın’ın eşine Şile yağlı güreşlerini organize eden Mecit Yıldırım ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından anı plaketi verildi ve duygusal anların yaşandığı görüntülere yansıdı.

İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı'ya Yoğun İlgi..

Önceki dönem Şile Belediye Başkanı ve İçişleri Bakan Müşaviri görevini sürdüren İlhan Ocaklı güreş alanına geldi ve kendisine gösterilen ilgi karşısından tribünleri davul zurna eşliğinde selamladı. Güreş severlerin kendisine gösterdiği ilgi ve sevgi seli Ocaklı'yı mutlu ederken renkli görüntüler kameralara yansıdı

Şile Güreş Ağası Mahmut Keçici Oldu..

Şile yağlı güreşlerinin ağalık seçimlerinde yapılan artırma sonucunda SİLTAŞ AŞ Yönetim kurulu Başkanı Mahmut Keçici Şile Güreş Ağalığı unvanını aldı. Ağalık Kemerini takan Mahmut Keçici Şile Güreş Ağası olarak katılımcıları selamladı.

2025 Şile Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Yıldıray Pala

Şile Yağlı güreşlerinde kıran kırana geçen müsabakalar sonunda Başpehlivanlık karşılaşması Semih Turgut, Yıldıra Pala ikilisi arasında gerçekleşti. Muhteşem karşılaşmanın sonunda galip gelen Yıldıray Pala oldu.

Şile Yağlı güreşlerinin Başpehlivanı Yıldıray Pala ve diğer galip gelen sporculara ödüllerinin verilmesiyle Şile yağlı güreşleri sona erdi.

