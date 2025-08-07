Zeytinburnu Belediyesi 58. Bulvar yürüyüş yoluna park edilen motosikletlerle ilgili gelen şikâyetlerle harekete geçti.



Sorunun engellenebilmesi amacıyla, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 58. Bulvar Caddesi’ni kesen Sebahattin Zeren Sokağa 35 adet, İsa Yusuf Alptekin Sokağa 28 adet, 61/1 Sokağa 19 adet olmak üzere toplam 82 adet motosiklet park yeri çizimi yaptı.



Ayrıca, söz konusu alanlara araç girişinin engellenmesi amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince taş dubalar bırakıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)