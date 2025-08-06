Temel güreş eğitimi, sadece fiziksel gelişimi değil; disiplin, özgüven ve stratejik düşünme becerilerini de destekliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Ata sporu olan güreş, köklü kültürel mirası yaşatırken, çocuk ve gençlerin bedensel olduğu kadar zihinsel gelişimine de katkı sağlıyor. 7-13 yaş arası çocukların başvurabileceği güreş eğitimleri salı ve perşembe günleri yapılıyor.

Küçük pehlivanları antrenman sırasında ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu yeni branş için Spor Merkezimizin açılmasını bekledik. Ben zaman içinde ilginin çok artacağına inanıyorum. Ata sporumuz yaşasın. Çocuklarımızı güreşle tanıştıralım” dedi.

12 SPOR BRANŞINDA ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLİYOR

6 Eylül’e kadar devam edecek olan Yaz Spor Okulları’nın 9 haftalık dönemi eğitimle geçiyor. Son hafta ise her branşa özel olmak üzere turnuvalar düzenleniyor.

Kendi alanında 40 uzman eğitmenle birlikte hizmet veren Yaz Spor Okulu’nda; yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, karate, atletizm, cimnastik, voleybol ve buz pateni, güreş branşları yer alıyor.

Sadece güreş, tenis ve okçuluk branşları için kontenjan bulunan Spor Okulları’na başvurular Zeytinburnu Spor Merkezi’nden alınıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)