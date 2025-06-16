MERHUM’UN RUHUNA HEDİYE EDİLMEK ÜZERE KABRİ BAŞINDA KUR’AN- KERİM OKUNDU…

1966 Yılında Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde doğan Mevlana İdris Zengin 7 Haziran 2022 yılında girdiği kalp ameliyatı sonucu hayata tutunamayarak dünyaya gözlerini yummuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Cumhurbaşkanı özel izni ile Eyüpsultan camisinin yanı başında yer alan Mihrişah Sultan’ın kabri’nin yakınında ki mezarına defnedilmişti. Vefatının 3.yıında kalabalık bir seveninin katılımı ile okunan Kur’an merhum’un ruhuna hediye edildi…

ESKİ TBMM BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP KISA BİR KONUŞMA YAPTI…

Mevlana İdris Zengin ile 1.5 Yıl Ben TBMM’de başkan iken tanışmıştık…Kendisi iyi bir yazar ve şair’ di. Kahramanmaraş’ta Kalp ile ilgili rutin bir ameliyat olacağını söylemişti. Ancak girdiği ameliyat sonucu ne yazık ki hayatını kaybederek aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun diyerek konuşmasını tamamladı. Bir başka konuşmacı da Merhum Mevlana İdris Zengin dostları ile öyle samimi bir ortam ve dostluk kurmuştu ki her arkadaşına özel olduğunu hissettirmeyi biliyordu dedi.

FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU NAMI DİĞER KUVVACI FATMA NENE’DE GAZETMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ….

80 Yaşında olan ve bir takım sağlık sorunları olmasına rağmen ülkeye değer katan insanların kıymetini bilmek adına zaman mesafe düşünmeden emek sarf eden Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu’ namı diğer Kuvvacı Fatma Nene hem 3 sene önce merhum’un cenaze namazına ve defin işlemine hem de bugün vefatının 3.senesinde merhumu unutmayarak kabri başında yapılan anma merasimine katıldı.

Kuvvacı Fatma Nene merhum Mevlana İdris Zengin’in vefatının 3.yılında kabri başında yapılan anmaya katılarak çok sayıda dostu ve arkadaşı ile beraber oldu.

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Namı Diğer Kuvvacı Fatma Merhum ile alakalı şunları söyledi ”Her zaman milli ve manevi yönü ağır basan insanlarımızın gerek yaşarken gerek ise vefat ettikten sonra mutlaka değerinin bilinmesine önem veriyorum. Merhum’un üç sene önce vefat ederken cenaze namazına katılmıştım.

Bugünde vefatının 3. Yılında başta eski TBMM başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop olmak üzere çok sayıda önemli devlet insanlarının merhum Mevlana İdris Zengin’i vefatının 3. Sene- i devriyesinde kabri başında yapılan anma törenine katılarak unutmamasından dolayı çok memnun ve mutlu oldum. Zengin ailesi adına büyün katılımcılara teşekkür ederim. Şeklinde konuşan Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Namı diğer Kuvvacı Fatma Nene merhum’un kabri başında dualar ederek bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)