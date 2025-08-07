HÜSEYİN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Tarih boyunca dürüst bir şekilde gazetecilik yapmak zor olmuştur. Güçlü ve baksın liderlerin ülke yönetiminde söz sahibi olduğu ülkelerde gazetecilik yapmak daha zor hale geliyor. Bütün bu zorluklara rağmen biz nerede ise 500.sayıya yaklaşmak üzereyiz.

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu

Bu haberde gazetemizi Zeytinburnu ve İBB Meclis üyelerinden CHP Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi Düzgün Kaya, CHP Zeytinburnu Belediye meclis üyesi ve Grup Başkan vekili Hasan Hüseyin Üsküdar, CHP Zeytinburnu meclis üyesi inşaat mühendisi Adam Uluocak Zeytinburnu ve İstanbul haberlerini ve kimi zaman ülke ve dünya gündemini gazete sayfalarımıza taşıyoruz.

Gerek Gazetemize ve haber portalımıza reklam vererek ve gazetemizi okuyarak katkı sunan herkese kendim ve kurumum adına teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)